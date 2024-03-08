Німеччина неодноразово отримувала попередження від України щодо шпигунів РФ, – Данілов

Росіяни, як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, слухають розмови німецьких чиновників, тому їхніх шпигунів не варто недооцінювати.

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Україна неодноразово попереджала Німеччину щодо російських шпигунів на території країни. В The Times секретар РНБО Олексій Данілов зробив відповідну заяву.

Він прокоментував перехоплення розмови німецьких офіцерів щодо використання ракет Taurus в Україні. За його словами, російська шпигунська мережа в Німеччині сягнула настільки глибоко, що Росія могла перехопити й інші розмови, які можуть завдати шкоди Заходу.

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"Ми на кожній зустрічі з німецькими депутатами та чиновниками попереджали про дуже активну шпигунську мережу росіян", – пояснив він.

Росіяни, з його слів, слухають розмови німецьких чиновників, їхніх шпигунів не варто недооцінювати. Данілов пояснив, що до падіння Берлінської стіни в 1989 році в Німеччині було багато шпигунів, і що сини і доньки тих оперативників зараз активно працюють в країні.

Німеччина дуже вразлива до російського впливу. Це пов'язано з їхнім минулим та співпрацею німців і росіян до повномасштабної війни в Україні.

Витік даних Бундесверу: що відомо

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що російські видання опублікували нібито перехоплення розмов чиновників Бундесверу. У Німеччині це викликало хвилю занепокоєння. Так, пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала 30-хвилинний запис, у якому нібито офіцери Бундесверу обговорюють постачання крилатих ракет Taurus.

Пізніше ЗМІ повідомили, що в Німеччині почали розслідування витоку розмови про присутність в Україні іноземних військових. За словами журналістів, бесіда опинилася в розпорядженні російської розвідки. У ній генерал і кілька офіцерів німецьких ВПС обговорюють постачання Києву далекобійних ракет Taurus радіусом 500 км.

Нагадаємо, 8 березня у Міноборони ФРН заявили, що ракети Taurus не вплинуть на результат війни. Солдатів Бундесверу в Україну не направлять.