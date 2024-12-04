Путін готує жорсткі умови: Трамп збільшить допомогу Україні, якщо РФ не піде на угоду, — The Sun

За словами журналістів, є ознаки того, що й Зеленський, і Путін можуть погодитися з планом Трампа. Але глава Кремля вже готує жорсткі умови для будь-якої угоди за посередництва Білого дому.

З'явилися додаткові подробиці плану Дональда Трампа стосовно швидкого припинення війни в Україні. Команда обраного президента США розробила проєкт "батога і пряника", щоби змусити сторони війни сісти за стіл переговорів. Про це пише The Sun.

Якщо РФ продовжить захоплювати території та відмовиться приєднатися до мирних переговорів, Трамп вкладатиме більше коштів в українську армію, зазначають журналісти.

План Трампа передбачає, що президентові України Володимиру Зеленському доведеться відмовитися від земель, уже захоплених Росією у східних регіонах України, а також — від спроб негайного вступу до НАТО.

Позиція України

За словами президента України, країна не планує погоджуватися на вступ до НАТО частинами, оскільки регіони, втрачені через окупацію РФ, вважатимуться неукраїнськими. Український лідер неодноразово відкидав можливість пожертвувати територіями заради завершення війни. Та водночас він нещодавно дав зрозуміти, що може розглянути варіант припинення кровопролиття.

Якщо Зеленський не співпрацюватиме, Трамп скоротить підтримку США, на яку розраховують українські військові. Є ознаки того, що й Зеленський, і Путін можуть погодитися з планом Трампа, який може виявитися панацеєю, зазначають журналісти.

Джерела журналістів, близькі до Трампа, повідомили, що Путін "до смерті боїться" обраного президента і буде готовий до переговорів, коли той прийде до влади. Але оптимістичний глава Кремля вже готує жорсткі умови для будь-якої угоди, укладеної за посередництва Трампа, також зазначають джерела.

Кремль може погодитися заморозити конфлікт уздовж ліній фронту, але відмовиться поступитися будь-якою значною територією, інформують Reuters п'ять нинішніх і колишніх російських чиновників. Колишній високопоставлений співробітник розвідки США Юджин Румер сказав, що "Путін не поспішає", тому що тримає Україну в невигідному становищі.

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Експерт припустив, що ЗС РФ можуть намагатися захопити ще більше територій, перш ніж вступлять у переговори про угоду. Серед радників Трампа побутує консенсус, що будь-яка мирна угода унеможливить вступ України до НАТО в найближчому майбутньому, тому це може стати каменем спотикання.

Доктор Кевін Робертс, який має тісні зв'язки з обраним президентом, оптимістично налаштований щодо того, що план Трампа виявиться ефективним і блискавичним.

"За Дональда Трампа війна в Україні буде закінчена за лічені дні. Путін до смерті боїться Трампа, але, на жаль, Україна повинна відмовитися від території, щоб це сталося", — зазначив він.

Нагадаємо, що на Заході розглядають вступ до НАТО частини України. Про це 3 грудня писало видання Politico.

Також повідомлялося, що заступник комбата розповів про мобілізацію, "бусифікацію", ТЦК і лікарів, заявивши, що "скоро притягнуть усіх".