ЗС РФ застосовують в Україні нову САУ на базі гаубиці "Мальва", що про неї відомо (фото)

Нова самохідна артустановка стріляє далі завдяки артилерійській частині від далекобійної гармати "Гіацинт-Б". Машина потребуватиме іншої лінійки снарядів, відмінних за типом від радянських гармат.

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Російські окупанти почали використовувати в боях із ЗСУ нову колісну самохідну артилерійську установку (САУ). Це може бути модифікація 152-мм самохідної гаубиці 2С43 "Мальва", повідомляє портал "Мілітарний".

Судячи з відео з відкритих джерел, нова САУ створена на базі броньованого шасі Брянського автомобільного заводу БАЗ-6010-027 з колісною формулою 8*8. Така ж конструкція використовується на гаубиці 2С43 "Мальва".

Російська САУ має аналогічне з "Мальвою" компонування і систему наведення, але артилерійська частина все ж відрізняється, вважають аналітики "Мілітарного".

САУ захищена штатними противодронними екранами і системою РЕБ

Нова самохідна установка отримала артилерійську частину від далекобійної гармати 2А36 "Гіацинт-Б" замість 152-мм гаубиці 2А64. Це збільшило максимальну дальність вогню САУ звичайними осколково-фугасними боєприпасами з 24,7 до 30,5 кілометрів і реактивними снарядами з 29 до 33,1 кілометрів.

Крім бронювання, машина захищена штатними противодронними екранами і системою РЕБ. Експерт у бронетанковій техніці Андрій Тарасенко зазначає, що САУ використовує не нову артилерійську частину на базі гаубиці 2А36, а є встановленою на нове шасі гарматою "Гіацинт-Б".

Незважаючи на однаковий калібр 152 мм у інших радянських і пострадянських гармат, системи на базі гаубиці 2А36 не сумісні з боєприпасами. Ця умова потребуватиме виробництва іншої лінійки снарядів.

Фокус раніше писав про успішне застосування українськими військовими 155-мм САУ "Богдана". Машина здатна вражати цілі з першого або другого пострілу, а максимальна дальність ураження цілей перевищує 40 кілометрів.

КНДР раніше перекинула в Росію ешелон САУ M1989 Koksan калібру 170 мм. Наразі ці машини не застосовувалися в зоні бойових дій.