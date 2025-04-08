Останні 2 місяці працює на славу: в Україні вперше показали дрон, який може збивати "Шахеди" (відео)

В Україні вперше публічно показали дрон, який збиває російські "Шахеди". Сили оборони його вже активно використовують, і він успішно перехоплює ворожі ударні дрони-камікадзе.

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Дрон українського виробництва представили 8 квітня під час візиту бельгійської делегації урядовців та представників оборонних компаній, повідомляє "Ми — Україна".

За інформацією виробників, лише за останні два місяці цей БПЛА знищив понад 20 "Шахедів" і близько 10 розвідувальних дронів противника.

Розробники говорять, що це перший і найуспішніший дрон такого типу, який зараз є на озброєнні у України.

Український дрон-перехоплювач здатний працювати на висоті до 5 км і розвивати швидкість до 200 км на годину.

Нагадаємо, що у лютому ГУР Міноборони повідомило про нові моделі "Шахедів" РФ, які росіяни запускатимуть по території України. Згідно з даними розвідки, ворог створив турбореактивні безпілотники, здатні пролетіти близько 2,5 тис. км.

5 квітня ЗС РФ запустили по Кривому Рогу балістичну ракету, а також дрони-камікадзе "Шахед", які вдарили по дитячому майданчику в центрі міста.