"Зачепило дитячі майданчики": Україну атакував рій дронів, кількість постраждалих зросла

Вночі Україну атакували понад 90 БПЛА, наслідки зафіксували у чотирьох областях. Дрони були націлені й на Кривий Ріг, де ввечері балістична ракета відібрала життя дітей.

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Результатами роботи сил ППО 5 квітня поділились у Повітряних силах ЗСУ.

Вночі на 5 квітня російські окупанти запустили по Україні 92 безпілотники — "Шахеди" й дрони-імітатори різних типів. БПЛА летіли з чотирьох напрямків: Брянська, Міллерово й Приморсько-Ахтарська у РФ, а також Чауди в захопленому Криму.

Українські захисники неба збили 51 "Шахед" на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків. Від атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Київська та Житомирська області.

Нічна атака БПЛА: що відомо про наслідки

У Київській ОВА запевнили, що внаслідок атаки ніхто не постраждав і влучання в об’єкти критичної інфраструктури допущені не були. У регіоні працювала ППО.

У Броварському районі уламки збитого БПЛА спричинили пошкодження покрівлі та вибиті вікна у приватному будинку. Загорівся трав’яний настил, пожежу вже загасили.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Кривому Розі внаслідок атаки загинула 56-річна жінка, ще семеро осіб отримали поранення.

"Частково зруйнований приватний будинок, ще один — пошкоджений. Понівечені 8 багатоповерхівок, гаражі, 14 автівок – легковики, маршрутні мікроавтобуси, вантажівка. Є руйнування на території промислового підприємства. Зачепило дитячі майданчики й трамвайну колію", — передав він.

Надвечір ворожий дрон поцілив по Грушівській громаді, пошкоджень зазнало транспортне підприємство. Вранці БПЛА вдарив по Маломихайлівській громаді, пошкоджені приватні будинки. У регіоні збили 6 безпілотників.

Також вночі у Кривому Розі закінчили аварійно-рятувальні роботи. Внаслідок ракетного удару балістикою 4 квітня загинули 18 осіб, кількість постраждалих зросла до 61. Потрощені майже 20 багатоквартирних будинків, 6 навчальних закладів, ресторан і понад 30 транспортних засобів.

Нагадаємо, 4 квітня ЗС РФ завдали ракетний удар по Кривому Рогу, загинули 9 дітей. Наймолодшому постраждалому — лише 3 місяці.

У Міноборони РФ заявили про удар по закладу харчування, де нібито проходила нарада з командирами об'єднань ЗСУ та західними інструкторами. Водночас російський пропагандист Володимир Соловйов назвав атаку "навмисною провокацією" і спробував спростувати застосування "Іскандера" з касетною боєголовкою.