"Зацепило детские площадки": Украину атаковал рой дронов, количество пострадавших возросло

Ночью Украину атаковали более 90 БПЛА, последствия зафиксировали в четырех областях. Дроны были нацелены и на Кривой Рог, где вечером баллистическая ракета отобрала жизнь детей.

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Результатами работы сил ПВО 5 апреля поделились в Воздушных силах ВСУ.

Ночью на 5 апреля российские оккупанты запустили по Украине 92 беспилотника — "Шахеды" и дроны-имитаторы различных типов. БПЛА летели с четырех направлений: Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ, а также Чауды в захваченном Крыму.

Украинские защитники неба сбили 51 "Шахед" на севере, юге, востоке и в центре страны. Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор был локально потерян без негативных последствий. От атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Киевская и Житомирская области.

Ночная атака БПЛА: что известно о последствиях

В Киевской ОВА заверили, что в результате атаки никто не пострадал и попадания в объекты критической инфраструктуры допущены не были. В регионе работала ПВО.

В Броварском районе обломки сбитого БПЛА вызвали повреждения кровли и выбитые окна в частном доме. Загорелся травяной настил, пожар уже потушили.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге в результате атаки погибла 56-летняя женщина, еще семь человек получили ранения.

"Частично разрушен частный дом, еще один — поврежден. Изуродованы 8 многоэтажек, гаражи, 14 автомобилей — легковушки, маршрутные микроавтобусы, грузовик. Есть разрушения на территории промышленного предприятия. Зацепило детские площадки и трамвайные пути", — передал он.

К вечеру вражеский дрон попал по Грушевской громаде, повреждения получило транспортное предприятие. Утром БПЛА ударил по Маломихайловской громаде, повреждены частные дома. В регионе сбили 6 беспилотников.

Также ночью в Кривом Роге закончили аварийно-спасательные работы. В результате ракетного удара баллистикой 4 апреля погибли 18 человек, количество пострадавших возросло до 61. Разбиты почти 20 многоквартирных домов, 6 учебных заведений, ресторан и более 30 транспортных средств.

Напомним, 4 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, погибли 9 детей. Самому младшему пострадавшему — всего 3 месяца.

В Минобороны РФ заявили об ударе по заведению питания, где якобы проходило совещание с командирами объединений ВСУ и западными инструкторами. В то же время российский пропагандист Владимир Соловьев назвал атаку "преднамеренной провокацией" и попытался опровергнуть применение "Искандера" с кассетной боеголовкой.