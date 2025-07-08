США можуть відновити постачання зброї Україні: ЗМІ дізнались, коли саме це станеться

Постачання військової допомоги США Україні можуть відновитися після зустрічі спецпредставника президента США Кіта Келлога та міністра оборони Рустема Умєрова найближчими днями.

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Ці зустрічі мають відбутись на високому рівні в столиці Італії — Римі та в Україні, пише Politico.

"Посланець президента Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Римі на міжнародній конференції з надання допомоги, а потім цього та наступного тижня відбудуться зустрічі в Києві, причому питання допомоги, безсумнівно, буде на першому місці в порядку денному", — йдеться у матеріалі.

За словами джерел видання, США мають намір відновити постачання інженерної техніки та бронетехніки в Україну, однак точні терміни там поки що не озвучили.

Журналісти також підкреслили, що зустріч Келлога та Умєрова в Києві спочатку не мала на меті обговорення військової допомоги США та була організована до того, як минулого тижня з'явилися новини про призупинення постачання озброєнь.

Нагадаємо, 8 липня Дональд Трамп заявив, що США відправлять Україні більше зброї.

2 липня видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Пентагон призупинив постачання обіцяних Україні ракет та боєприпасів через занепокоєне тим, що запаси американської зброї впали до надто низького рівня.