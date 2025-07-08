США можуть відновити постачання зброї Україні: ЗМІ дізнались, коли саме це станеться
Постачання військової допомоги США Україні можуть відновитися після зустрічі спецпредставника президента США Кіта Келлога та міністра оборони Рустема Умєрова найближчими днями.
Ці зустрічі мають відбутись на високому рівні в столиці Італії — Римі та в Україні, пише Politico.
"Посланець президента Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Римі на міжнародній конференції з надання допомоги, а потім цього та наступного тижня відбудуться зустрічі в Києві, причому питання допомоги, безсумнівно, буде на першому місці в порядку денному", — йдеться у матеріалі.
За словами джерел видання, США мають намір відновити постачання інженерної техніки та бронетехніки в Україну, однак точні терміни там поки що не озвучили.
Журналісти також підкреслили, що зустріч Келлога та Умєрова в Києві спочатку не мала на меті обговорення військової допомоги США та була організована до того, як минулого тижня з'явилися новини про призупинення постачання озброєнь.
Нагадаємо, 8 липня Дональд Трамп заявив, що США відправлять Україні більше зброї.
2 липня видання Politico оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Пентагон призупинив постачання обіцяних Україні ракет та боєприпасів через занепокоєне тим, що запаси американської зброї впали до надто низького рівня.