Трамп змінює політику: Пентагон відновлює передачу зброї Україні

Дональд Трамп часто звинувачував попередників у передачі Україні колосальних обсягів зброї та в небажанні закінчити війну переговорами з РФ. Тепер він змінив риторику: українці повинні захищатися від окупантів.

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Україна отримає додаткове американське озброєння за вказівкою президента США Дональда Трампа. Про це повідомило Міністерство оборони Штатів.

Києву відправлять додаткову зброю для оборони, щоб українці могли захистити себе від нападу росіян. Американці обіцяють продовжувати роботу над забезпеченням міцного миру і припиненням убивств, заявив представник Пентагону Шон Парнелл.

Американська система оцінки військових поставок по світу діятиме і є невід'ємною частиною пріоритетів у сфері оборони та політики "Америка понад усе", додало міністерство.

Трамп також говорив про розворот у політиці щодо України. На його думку, Штати мають відправити їй зброю для захисту.

"Ми відправимо зброю, ми повинні це зробити. Вони повинні захищатися", — сказав президент США.

Перед цією заявою Пентагон призупинив постачання частини зброї в Україну, цей крок викликав у Києва занепокоєння. У Білому домі говорили про затримку в оборонних поставках для всіх країн, а не тільки Україні.

Адміністрація Трампа раніше часто звинувачувала попередників-демократів у надсиланні Україні колосальних обсягів зброї та в небажанні зупинити війну з Росією.

Нагадаємо, видання Politico писало про відновлення поставок військової допомоги США в Україну після зустрічі спецпредставника президента США Кіта Келлога та українського міністра оборони Рустема Умерова.

Німеччина готується відправити ЗСУ військову техніку на мільярди євро. До пакета допомоги увійдуть системи ППО, бронетехніка та засоби РЕБ.