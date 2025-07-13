ВС РФ будет использовать неуязвимые "Шахеды": командир ВСУ предупредил об угрозе (видео)

Уже в сентябре Россия будет производить до 500 дронов типа "Шахед" в сутки, которые, при обычных условиях, украинская противовоздушная оборона не способна будет уничтожить.

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Российский военно-промышленный комплекс модернизирует свои дроны, увеличивая боевую часть с 50 до 80 кг и устанавливая двигатели на реактивной тяге, рассказал в эфире "Новости.LIVE" командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.

Разговор с Денисом Ярославским смотрите с 49:05 по 59:45

По его словам, новые дроны будут поднимать на высоту 4 и более километров, что делает невозможным сбивание "реактивных" БПЛА теми системами ПВО, которые сейчас стоят на вооружении в Силах обороны.

Украине, считает он, нужно смотреть на шаг вперед и модернизировать уже существующие мощности по изготовлению дешевых антидронових ракет.

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Новый уровень дронового террора: что могут реактивные "шахеды", которые начинает применять РФ

"Реактивную тягу сможет сбивать только реактивная тяга", — констатировал военный, пояснив, что зимой квадрокоптеры и БПЛА типа крыло работать против российских дронов уже не смогут.

Впрочем, Денис Ярославский отметил, что Украина отстает от россиян. В РФ, подчеркнул он, над беспилотниками работает около 50 различных институтов, которые, используя детали и комплектующие из других стран, уже выпустили более сотни различных дронов. К тому же россияне их постоянно совершенствуют.

Поэтому наше государство, где этот процесс не такой массовый и разрозненный, должно объявить что-то вроде общенационального конкурса для всех производителей дронов, которые должны придумать технологию, способную уничтожать осовремененные дроны врага.

Напомним, что среди обломков российского беспилотника типа "Шахед-136" или "Герань-2", которые атаковали Киев, нашли китайские компоненты.

Также Фокус писал, что Россия запускает в серию новый ударный беспилотник "Тювик", который якобы сочетает компактность, искусственный интеллект и устойчивость к РЭБ.