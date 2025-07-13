ЗС РФ використовуватиме невразливі "Шахеди": командир ЗСУ попередив про загрозу (відео)

Вже у вересні Росія виготовлятиме до 500 дронів типу "Шахед" на добу, які, за звичайних умов, українська протиповітряна оборона не здатна буде знищити.

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Російський військово-промисловий комплекс модернізує свої дрони, збільшуючи бойову частину з 50 до 80 кг та встановлюючи двигуни на реактивній тязі, розповів в ефірі "Новини.LIVE" командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський.

Розмову з Денисом Ярославським дивіться з 49:05 по 59:45

За його словами, нові дрони підійматимуть на висоту 4 та більше кілометрів, що унеможливлює збивання "реактивних" БПЛА тими системами ППО, які наразі стоять на озброєнні в Силах оборони.

Україні, вважає він, потрібно дивитися на крок попереду та модернізувати вже існуючі потужності з виготовлення дешевих антидронових ракет.

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Новий рівень дронового терору: що можуть реактивні "шахеди", які починає застосовувати РФ

"Реактивну тягу зможе збивати лише реактивна тяга", — констатував військовий, пояснивши, що взимку квадрокоптери та БПЛА типу крило працювати проти російських дронів вже не зможуть.

Утім, Денис Ярославський зазначив, що Україна відстає від росіян. У РФ, підкреслив він, над безпілотниками працює близька 50 різних інститутів, які, використовуючи деталі та комплектуючі з інших країн, вже випустили понад сотню різноманітних дронів. До того ж росіяни їх постійно вдосконалюють.

Тому наша держава, де цей процес не такий масовий та розрізнений, має оголосити щось на кшталт загальнонаціонального конкурсу для усіх виробників дронів, які мають вигадати технологію, здатну знищувати осучаснені дрони ворога.

Нагадаємо, що серед уламків російського безпілотника типу "Шахед-136" або ж "Герань-2", які атакували Київ, знайшли китайські компоненти.

Також Фокус писав, що Росія запускає у серію новий ударний безпілотник "Тювик", який нібито поєднує компактність, штучний інтелект і стійкість до РЕБ.