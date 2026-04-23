"Професійне визнання": Сергій "Флеш" опублікував доказ того, що росіяни хотіли його вбити

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) опублікував скріншот повідомлення від російських військових, які підтвердили, що атака на його будинок не була випадковою.

"Профільний канал росіян, які запускають "Шахеди", опублікував великій допис, як вони мене шукали, чому и як намагалися вбити ( я зробив скріни). Але до вечора його видалили", — написав Сергій Бескрестнов у Telegram-каналі.

В повідомленні написано:

Скріншот, опублікований Сергієм Бескрестновим Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Ви ж думали, що всіх перехитрили? Офіційна прописка в Києві, а самі тихенько причаїлися у Броварах. Але наша агентура на місцях працює не з паспортними столами, а з живими цілями. Вас вели, вашу реальну адресу встановили, і на знак найвищого "професійного визнання" відправили персональний борт".

Сергій Бескрестнов припустив, що повідомлення видалили, тому що у повідомленні особисто підтверджений "навмисний тероризм" проти нього: "Очевидно, керівництву це не сподобалося".

"Чому не сподобалося? Тому, що вони відкрили "скриньку Пандори", створивши прецедент. У нас також достатньо дипстрайків і оперативних даних про те, хто і де живе з військових злочинців РФ.

Напад на себе і атаку бойових ударних дронів на його будинок радник міністра оборони назвав "повним військово-політичним ідіотизмом".

Фокус писав про атаку дронів на будинок Сергія Бескрестнова.

Нині радник міністра оборони України перебуває у лікарні. Але він вже показав, що його будинок внаслідок російської атаки повністю зруйнований.