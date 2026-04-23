"Профессиональное признание": Сергей "Флеш" опубликовал доказательство того, что россияне хотели его убить

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш) опубликовал скриншот сообщения от российских военных, которые подтвердили, что атака на его дом не была случайной.

"Профильный канал россиян, которые запускают "Шахэды", опубликовал большое сообщение, как они меня искали, почему и как пытались убить (я сделал скрины). Но к вечеру его удалили", — написал Сергей Бескрестнов в Telegram-канале.

В сообщении написано:

Скриншот, опубликованный Сергеем Бескрестновым Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Вы же думали, что всех перехитрили? Официальная прописка в Киеве, а сами тихонько притаились в Броварах. Но наша агентура на местах работает не с паспортными столами, а с живыми целями. Вас вели, ваш реальный адрес установили, и в знак наивысшего "профессионального признания" отправили персональный борт".

Сергей Бескрестнов предположил, что сообщение удалили, потому что в сообщении лично подтвержден "умышленный терроризм" против него: "Очевидно, руководству это не понравилось".

"Почему не понравилось? Потому, что они открыли "ящик Пандоры", создав прецедент. У нас также достаточно дипстрайков и оперативных данных о том, кто и где живет из военных преступников РФ.

Нападение на себя и атаку боевых ударных дронов на его дом советник министра обороны назвал "полным военно-политическим идиотизмом".

Фокус писал об атаке дронов на дом Сергея Бескрестнова.

Сейчас советник министра обороны Украины находится в больнице. Но он уже показал, что его дом в результате российской атаки полностью разрушен.