"Живе у вiдривi вiд реальностi": Зеленський припустив, що мирну угоду доведеться укладати не з Путіним

Володимир Зеленський не виключає, що мирну угоду з Росією доведеться укладати не з Путіним. Очільник Кремля, вважає президент України, живе у відірваному від реальності світі.

Президент України отримав доповідь представників українських розвідувальних органів щодо оцінки ситуації всередині Росії та документів, які потрапляють на стіл очільнику Кремля. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Політик визнав, що Путін майже не отримує правдиву інформацію, але вважає, що навіть ті документи, які йому надають підлеглі, дозволяють зробити певні висновки.

Прогноз про ймовірну підтримку Путіна росіянами Фото: Facebook / Володимир Зеленський

Зокрема, припускає Зеленський, прогнозні показники невдоволення росіян продовжать зростання, і Путіна привчають до думки, що цей показник не вдасться зупинити до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори. Також фіксується суттєве зростання протестних настроїв в регіонах та стійка тенденція до падіння рейтингу правлячої партії "Єдина Росія", що означає необхідність більших фальсифікацій.

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"Вважаємо, що у цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково", — наголосив президент.

Прогнози на вибори у вересні, які отримав Путін Фото: Facebook / Володимир Зеленський

Він зазначив, що тиск на Росію триватиме й лише збільшуватиметься, тому на вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками, ніж зараз.

Зеленський констатував, що на усі публічні та непублічні пропозиції миру, Путін відповів лише словами про продовження війни, хоча внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному.

Прогонози тенденцій у Росії Фото: Facebook / Володимир Зеленський

"Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – з тим, хто не буде закриватись від реальності", — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ В'ячеслав Мархаєв жорстко розкритикував "неефективне керівництво" Кремля і зажадав вимагати плану припинення війни в Україні. Він переконаний, що Росія опинилася на межі "соціального вибуху".

Колишній шеф-редактор програми "Вєсті" Дмитро Скоробутов зізнався, що Володимиру Путіну багато років готували випуски новин, які не потрапляли в ефір телебачення. Вони були розраховані на єдиного глядача.