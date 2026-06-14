"Живет в отрыве от реальности": Зеленский предположил, что мирное соглашение придется заключать не с Путиным

Владимир Зеленский не исключает, что мирное соглашение с Россией придется заключать не с Путиным. По мнению президента Украины, глава Кремля живет в оторванном от реальности мире.

Президент Украины заслушал доклад представителей украинских разведывательных органов об оценке ситуации внутри России и документах, поступающих на стол главе Кремля. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Политик признал, что Путин практически не получает достоверной информации, но считает, что даже те документы, которые ему предоставляют подчиненные, позволяют сделать определенные выводы.

Прогноз относительно вероятной поддержки Путина со стороны россиян Фото: Facebook / Владимир Зеленский

В частности, предполагает Зеленский, прогнозные показатели недовольства россиян будут продолжать расти, и Путина приучают к мысли, что этот показатель не удастся остановить до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы. Также фиксируется существенный рост протестных настроений в регионах и устойчивая тенденция к падению рейтинга правящей партии "Единая Россия", что означает необходимость более масштабных фальсификаций.

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"Считаем, что в этих отчетах еще не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не оказать дополнительного влияния на ситуацию в России", — подчеркнул президент.

Прогнозы по выборам в сентябре, полученные Путиным Фото: Facebook / Владимир Зеленский

Он отметил, что давление на Россию будет продолжаться и только усиливаться, поэтому к сентябрю у Путина будут показатели, значительно худшие, чем сейчас.

Зеленский отметил, что на все публичные и непубличные предложения о мире Путин ответил лишь словами о продолжении войны, хотя внутренняя ситуация в России должна убеждать в обратном.

Прогнозы тенденций в России Фото: Facebook / Владимир Зеленский

"Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России — с тем, кто не будет закрывать глаза на реальность", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, депутат Госдумы РФ Вячеслав Мархаев резко раскритиковал "неэффективное руководство" Кремля и потребовал представить план прекращения войны в Украине. Он убежден, что Россия оказалась на грани "социального взрыва".

Бывший главный редактор программы "Вести" Дмитрий Скоробутов признался, что для Владимира Путина на протяжении многих лет готовили выпуски новостей, которые не попадали в телеэфир. Они были рассчитаны на одного единственного зрителя.