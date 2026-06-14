Проект "Главный зритель": бывший шеф-редактор "Вестей" раскрыл как Путину годами готовили отдельные выпуски новостей

Российскому диктатору Владимиру Путину на протяжении многих лет записывали отдельные выпуски новостей, которые не попадали в эфир на телевидении. Они были рассчитаны на единственного зрителя.

Редакция программы "Вести" готовила выпуски, которые во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) называли кодовым названием "Главный зритель". Об этом рассказал бывший шеф-редактор программы "Вести" Дмитрий Скоробутов.

Как это происходило

Процесс происходил следующим образом: в 20:00 в эфире шёл обычный выпуск новостной программы, после чего съёмочная группа оставалась на месте. Затем редакторы обсуждали, что оставить, а что не стоит показывать Путину.

"Ну, у нас были, соответственно, указания — какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы потом Путину показали идеальную картинку прекрасной и настоящей России", — пояснил Скоробутов.

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Все это делалось для того, чтобы показать, какой Путин "хороший президент" и что он идет по правильному пути.

Когда выпуски были готовы, их везли российскому диктатору, чтобы показать "отполированную" картинку.

"И ему даже Алексей Громов или Дмитрий Песков — они ему включали. Вот тогда он хотя бы что-то смотрел и имел такое иллюзорное представление о реальности", — добавил редактор программы.

Когда всё началось

Скоробутов считает, что создание таких отдельных выпусков новостей для Путина началось примерно с 2012 года. Тогда российскую верхушку всколыхнула так называемая "Болотная" — серия масштабных протестов против фальсификации выборов в Государственную думу РФ, которая прокатилась с 2011 по 2013 годы.

"Их всех всколыхнуло Болотное, и они постарались отгородить его именно от реальных событий, от информационной среды, не говоря уже о контактах с внешним миром вообще", — пояснил Скоробутов.

Однако сейчас, как считает бывший главный редактор "Вестей", Путин получает ещё меньше достоверной информации, в частности о российско-украинской войне. События на фронте ему начали цензурировать тогда, когда был потоплен крейсер "Москва" в апреле 2022 года.

"Тогда Шойгу ещё был министром обороны и тогда ещё имел возможность получать некоторую информацию. Путина держали в неведении больше недели, что у него больше нет крейсера "Москва" и что у него осталась только вторая… да, вторая армия мира", — добавил Скоробутов.

По его мнению, инициатива по удержанию Путина в информационной изоляции исходит от окружения диктатора, вероятно, от тех, кто оказывает на него наибольшее влияние.

Напомним, ранее издание Mirror сообщило, что Путин перевез своих дочерей и внуков в секретное убежище под охрану ПВО.

Кроме того, ранее The Independent предупредило, что Путин подражает поведению Дональда Трампа и становится всё более опасным.