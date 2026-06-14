Проєкт "Головний глядач": колишній шеф-редактор "Вєстєй" розкрив, як Путіну роками готували окремі випуски новин

Російському диктатору Володимиру Путіну багато років записували окремі новинні випуски, які не потрапляли в етер на телебаченні. Вони були розраховані на єдиного глядача.

Редакція програми "Вєсті" готувала випуски, які у Всеросійській державній телевізійній і радіомовній компанії (ВДТРК) називали кодовою назвою "Головний глядач". Про це розповів колишній шеф-редактор програми "Вєсті" Дмитро Скоробутов.

Як це відбувалося

Процес відбувався у такий спосіб: об 20:00 годині в етері йшов звичайний випуск новинної програми, після чого випускова бригада залишалася. Далі редактори працювали над вказівками щодо того, що залишити, а чого не варто показувати Путіну.

"Ну і в нас були, відповідно, вказівки — так, які новини залишити в цьому випуску, які додати, де що прикрасити, де що прибрати, щоб Путіну потім показали ідеальну картинку прекрасної Росії справжнього", — пояснив Скоробутов.

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Все це робилося для того, аби продемонструвати, який Путін "хороший президент" і що він слідує правильним шляхом.

Коли випуски були готовими, їх везли російському диктатору, щоб показати "вилизану" картинку.

"І йому навіть Олексій Громов чи Дмитро Пєсков, вони йому включали. Ось тоді він ще хоча б щось дивився і мав таке ілюзорне уявлення про реальність", — додав редактор програми.

Коли все почалося

Скоробутов вважає, що створення таких окремих випусків новин для Путіна почалося приблизно з 2012 року. Тоді російську верхівку сколихнула так звана "Болотна" — серія масштабних протестів проти фальсифікації виборів у Державну думу РФ, яка прокотилася з 2011 по 2013 роки.

"Їх усіх сколихнули Болотна, і вони постаралися його почати ізолювати саме від реальних подій, від інформаційного середовища, ну не кажучи вже про контакти взагалі із зовнішнім світом", — пояснив Скоробутов.

Проте зараз, як вважає колишній шеф-редактор "Вєстєй", Путін отримує ще менше правдивої інформації, зокрема про російсько-українську війну. Події на фронті йому почали цензурувати тоді, коли був потоплений крейсер "Москва" у квітні 2022 року.

"Тоді ще Шойгу був міністром оборони і тоді ще мав нагоду отримувати деякі відомості. Путіна тримали в невіданні більше тижня, що він не має більше крейсера "Москва" і що в нього тільки друга… так, друга армія світу залишилася", — додав Скоробутов.

На його думку, ініціатива щодо тримання Путіна в інформаційній ізоляції йде від оточення диктатора, ймовірно, від тих, хто має на нього найбільший вплив.

Нагадаємо, раніше видання Mirror повідомило, що Путін перевіз своїх доньок та онуків у секретний притулок під охорону ППО.

Також раніше The Independent попередило, що Путін наслідує поведінку Дональда Трампа і стає все небезпечнішим.