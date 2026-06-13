Депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Мархаев резко раскритиковал "неэффективное руководство" Кремля и потребовал представить план прекращения войны в Украине. Он убежден, что Россия оказалась на грани "социального взрыва".

В своем обращении к Кремлю Мархаев упомянул о ряде проблем в РФ, включая коррупцию, олигархию и потери "самой активной и репродуктивной части населения". Российский депутат также напомнил о последствиях атак украинских дронов, которые создают дополнительные проблемы, пишет издание The Telegraph.

"Время иллюзий прошло. Страна находится на грани социального взрыва, и вина за это полностью ляжет на действующую власть", — заявил Мархаев в своей тираде.

Депутат от Коммунистической партии предупредил, что если в ближайшее время ситуация не изменится, то Кремлю следует ожидать роста социальных волнений и хаоса в стране.

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"Запад неизбежно воспользуется этим, чтобы уничтожить остатки российской государственности", — подчеркнул Мархаев.

Круг российских деятелей, желающих прекращения войны, становится всё шире

Издание отмечает, что Мархаев стал очередным политиком в РФ, отступившим от официальной линии правления. В конце мая другой депутат от этой же партии, Ренат Сулейманов, предупреждал, что российская экономика находится на грани краха, и призывал к прекращению войны в Украине. Сулейманов заявлял, что экономика РФ не выдержит продолжения "СВО".

В марте российский блогер Илья Ремесло, который был преданным сторонником Кремля, внезапно выступил против диктатора Владимира Путина и призвал его уйти в отставку, назвав "военным преступником". Войну в Украине Ремесло назвал "абсолютно тупиковой".

Недовольство политикой Кремля нарастало в течение последних нескольких месяцев, пишет The Telegraph. Причинами этого стали ограничения в интернете, медленное продвижение российских войск на линии фронта и удары украинских дронов вглубь территории РФ.

Недавно также стало известно, что контролируемый правительством Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прекращает публиковать "открытый" рейтинг доверия к Путину. За все время войны уровень доверия к президенту РФ упал до самого низкого уровня: в апреле лишь 29,5% опрошенных россиян назвали Путина одним из политиков, которым доверяют.

Кроме того, в Министерстве финансов РФ все большую тревогу вызывают растущие расходы на оборону.

Стоит отметить, что на днях Путин пригрозил усилить удары по инфраструктуре Украины.

Напомним, недавно издание The New York Post писало, что Путин может готовить новое наступление на Украину, возлагая на это "последнюю надежду".