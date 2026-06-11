Имеет "последнюю надежду": Путин может готовить новое наступление на Украину, — NYP

Российский диктатор Владимир Путин полагается на "последнюю надежду" — зимнее наступление российской армии на Украину. Враг может готовить масштабное наступление после провальной весенней кампании.

Путин может готовить новое наступление, поскольку российская экономика несет все большие потери, а сам диктатор начинает "отчаиваться" на фоне ряда неудач. Об этом говорится в публикации издания The New York Post.

Обстрелы могут усилиться

Во время последней попытки наступления российских войск весной 2026 года РФ потеряла больше территорий, чем смогла захватить. Это может быть одной из причин подготовки к зимнему наступлению, чтобы нанести сокрушительный удар по Украине.

"Путин снова будет ждать зимы, чтобы возобновить масштабные удары и создать гуманитарный кризис, чтобы добиться уступок в вопросе Донбасса", — считает Мария Снегова, старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" аналитического центра CSIS.

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По мнению эксперта, удары по украинским населенным пунктам следующей зимой могут быть еще более масштабными, чем прошлой зимой.

В то же время РФ может расширить цели своих атак и нацелиться на объекты украинской железнодорожной инфраструктуры с целью перекрытия линий снабжения и нанося удары по объектам водоснабжения. Такое мнение высказала Екатерина Степаненко, руководитель группы по вопросам России и заместитель директора проекта "Когнитивная война" в аналитическом центре "Институт исследований войны".

Путин столкнулся с рядом проблем

Суровая зима беспокоит украинцев, которые уже пережили последствия предыдущих обстрелов в холодный период. Путин хорошо понимает это и может воспользоваться этим страхом, пытаясь развязать провальную ситуацию, которая сложилась для Кремля сейчас.

"Путин сталкивается с давлением, растущим внутри России из-за стремительного падения экономики страны и перебоев с интернетом, что, по мнению экспертов, может стать предпосылкой панических действий со стороны Кремля", — говорится в материале NYP.

Между тем военная машина Москвы также столкнулась с рядом проблем. Одна из них — падение показателей набора новобранцев в ряды ВС РФ. Этот фактор заставил Кремль начать обращаться к студентам высших учебных заведений, предлагая им присоединиться к войне.

По данным Министерства финансов России, дефицит федерального бюджета Москвы за первые пять месяцев года вырос до 81,4 миллиарда долларов. Этот показатель вдвое больше, чем за предыдущий аналогичный период в 2025 году. Между тем Центральный банк РФ информирует, что в апреле золотой запас Москвы сократился на 5,7 тонны. Это аналитики называют самым резким падением за четверть века.

Эксперты на фоне перечисленных проблем считают, что они в конце концов догонят Путина. Однако аналитики также считают, что это может заставить Кремль прибегнуть к решительным мерам.

Напомним, недавно издание Mirror рассказало, что Путин перевез дочерей и внуков в секретное убежище под охрану ПВО.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что Владимир Зеленский предупредил Путина, что Украина начнет бить баллистикой по РФ.