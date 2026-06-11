Має "останню надію": Путін може готувати новий наступ на Україну, — NYP

Російський диктатор Володимир Путін покладається на "останню надію" — зимовий наступ російської армії на Україну. Ворог може готувати масштабний наступ після провальної весняної кампанії.

Путін може готувати новий наступ, оскільки російська економіка зазнає дедалі більших втрат, а сам диктатор починає "впадати у відчай" на тлі низки невдач. Про це йдеться у публікації видання The New York Post.

Обстріли можуть посилитися

Під час останньої спроби наступу російських військ навесні 2026 року РФ втратила більше територій, аніж змогла захопити. Це може бути однією із причин підготовки до зимового наступу, щоб завдати нищівного удару по Україні.

"Путін знову чекатиме зими, щоб відновити масштабні удари та створити гуманітарну кризу, щоб домогтися поступок у питанні Донбасу", — вважає Марія Снєгова, старша наукова співробітниця програми "Європа, Росія та Євразія" аналітичного центру CSIS.

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На думку експертки, удари по українських населених пунктах наступної зими можуть бути ще масштабнішими, аніж минулої зими.

Водночас РФ може розширити цілі своїх атак і націлитися на об'єкти української залізничної інфраструктури з метою перекриття ліній постачання та завдаючи ударів по об’єктах водопостачання. Таку думку висловила Катерина Степаненко, керівниця групи з питань Росії та заступниця директора проєкту "Когнітивна війна" в аналітичному центрі "Інститут досліджень війни".

Путін зіштовхнувся з низкою проблем

Сувора зима турбує українців, які вже пережили наслідки попередніх обстрілів у холодний період. Путін добре розуміє це і може скористатися цим страхом, намагаючись розв'язати провальну ситуацію, яка склалася для Кремля зараз.

"Путін стикається з тиском, що зростає всередині Росії через стрімке падіння економіки країни та перебої з інтернетом, що, на думку експертів, може стати передумовою панічних дій з боку Кремля", — йдеться у матеріалі NYP.

Тим часом військова машина Москви також зіштовхнулася з низкою проблем. Одна з них — падіння показників набору новобранців до лав ЗС РФ. Цей чинник змусив Кремль почати звертатися до студентів закладів вищої освіти, пропонуючи їм приєднатися до війни.

За даними Міністерства фінансів Росії, дефіцит федерального бюджету Москви за перші п’ять місяців року зріс до 81,4 мільярда доларів. Цей показник є вдвічі більшим, аніж за попередній аналогічний період у 2025 році. Тим часом Центральний банк РФ інформує, що у квітні золотий запас Москви скоротився на 5,7 тонни. Це аналітики називають найрізкішим падінням за чверть століття.

Експерти на тлі перелічених проблем вважають, що вони зрештою наздоженуть Путіна. Проте аналітики також вважають, що це може змусити Кремль вдатися до рішучих заходів.

Нагадаємо, нещодавно видання Mirror розповіло, що Путін перевіз доньок та онуків у секретний притулок під охорону ППО.

Раніше видання The Telegraph повідомляло, що Володимир Зеленський попередив Путіна, що Україна почне бити балістикою по РФ.