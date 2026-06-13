"Час ілюзій минув": у Держдумі РФ вимагають від Путіна представити план закінчення війни, — The Telegraph

Депутат Державної думи РФ В'ячеслав Мархаєв жорстко розкритикував "неефективне керівництво" Кремля і зажадав вимагати плану припинення війни в Україні. Він переконаний, що Росія опинилася на межі "соціального вибуху".

У своєму зверненні до Кремля Мархаєв згадав про низку проблем у РФ, включно з корупцією, олігархією та втратами "найактивнішої та найрепродуктивнішою частини населення". Російський депутат також пригадав про наслідки атак українських дронів, що створюють додаткові проблеми, пише видання The Telegraph.

"Час ілюзій минув. Країна перебуває на межі соціального вибуху, і провина за це ляже цілком на закріплену чинну владу", — заявив Мархаєв у своїй тираді.

Депутат від Комуністичної партії попередив, що якщо найближчим часом ситуація не зміниться, то Кремлю слід чекати на зростання соціальних заворушень та хаосу в країні.

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"Захід неминуче скористається цим, щоб знищити залишки російської державності", — наголосив Мархаєв.

Коло російських діячів, які хочуть закінчення війни, стає все більшим

Видання звертає увагу, що Мархаєв став черговим політиком у РФ, що відійшов від офіційної лінії правління. Наприкінці травня інший депутат від цієї ж партії, Ренат Сулейманов, попереджав, що російська економіка перебуває на межі краху і закликав до закінчення війни в Україні. Сулейманов заявляв, що економіка РФ не витримає продовження "СВО".

У березні російський блогер Ілля Ремесло, який був відданим прихильником Кремля, раптово виступив проти диктатора Володимира Путіна і закликав йти у відставку, назвавши "воєнним злочинцем". Війну в Україні Ремесло назвав "аболютно тупиковою".

Невдоволення політикою Кремля наростало упродовж останніх кількох місяців, пише The Telegraph. Причинами цього були обмеження інтернету, повільне просування російських військ на лінії фронту та удари українських дронів углиб території РФ.

Нещодавно також стало відомо, що Російський центр дослідження громадської думки (ВЦИОМ), який контролюється урядом, припиняє публікувати "відкритий" рейтинг довіри до Путіна. За весь час війни рівень довіри до президента РФ впав до найнижчого рівня: у квітні лише 29,5% опитаних росіян назвали Путіна одним із політиків, якому довіряють.

Окрім того, дедалі більшу тривогу у Міністерстві фінансів РФ викликають витрати на оборону, які зростають.

Варто зазначити, що днями Путін пригрозив посилити удари по інфраструктурі України.

Нагадаємо, нещодавно видання The New York Post писало, що Путін може готувати новий наступ на Україну, покладаючи на це "останню надію".