"Путінська мобілізація" і новий фронт: чи справді Росія піде на Чернігів вже восени

Росія може спробувати відкрити новий фронт на Чернігівщині вже восени, однак зараз необхідного для великого наступу угруповання біля кордону немає. Військові експерти попереджають: ситуацію може змінити загальна мобілізація у РФ, яка дасть Кремлю сотні тисяч нових солдатів. Фокус з'ясував, чи справді Чернігів може стати наступною ціллю ворога і куди Росія спрямує мобілізованих.

Російське командування може готувати розширення бойових дій восени, зокрема на Чернігівському напрямку. На можливі плани Кремля, за словами генерал-майора запасу ЗСУ Сергія Кривоноса, вказують масове розсилання повісток у РФ та скасування відпусток для російських силовиків.

Росія може провести додаткову мобілізацію та сформувати резерви для активізації наступальних дій на нових ділянках фронту або українсько-російського кордону.

За інформацією Кривонаса, із 28 липня у Збройних силах РФ та російських правоохоронних структурах нібито скасовують відпустки. Генерал вважає це однією з ознак підготовки російського командування до масштабніших дій упродовж наступних місяців.

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Ще одним тривожним сигналом Кривонос назвав розсилання російськими військкоматами близько 370–380 тисяч повісток. На його думку, протягом двох місяців цих людей можуть призвати для поповнення втрат у чинних підрозділах або створення нових військових частин.

Після проходження підготовки новобранців Росія може використати для посилення наступу в Сумській області або відкриття ще одного напрямку. Однією з потенційних цілей Кривонос назвав Чернігів, який розташований відносно близько до російського кордону.

Генерал звернув увагу, що швидкому просуванню в напрямку міста сприяє пряма автомобільна дорога. Водночас можливості України оперативно перекидати резерви залишаються обмеженими, що противник може враховувати під час планування операцій.

Кривонос наголосив, що розглядає найбільш небезпечний для України сценарій. На його переконання, загроза нових наступальних дій зберігатиметься, доки Росія не відмовиться від намірів знищити українську державність.

Російський наступ на Чернігівському напрямку

Військовий експерт Денис Попович у коментарі Фокусу зазначив, що ризик наступу РФ на Чернігівському напрямку справді існує. Про можливість такого сценарію раніше попереджав і колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас зараз необхідного для наступу угруповання російських військ поблизу Чернігівської області немає. Тому, за словами експерта, якщо РФ і спробує активізувати цей напрямок, найімовірніше, це може статися восени.

Одним із можливих сценаріїв Попович назвав спробу росіян створити так звану буферну зону на території Чернігівської області. Однак чи наважиться противник реалізувати такий план і як саме розвиватимуться події, поки залишається відкритим питанням.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко також вважає, що наразі Росія не має поблизу Чернігівської області достатнього угруповання для проведення масштабної наступальної операції. Водночас наявні сили противник може використати для локальних рейдів у прикордонні та створення пропагандистської картинки про нібито формування "буферної зони".

"Станом на сьогодні у Брянській області перебуває російське угруповання військ "Брянськ", яке налічує від 12 до 14 тисяч військовослужбовців. Цього недостатньо для проведення великої загальновійськової операції.

З іншого боку, росіяни можуть проводити локальні операції диверсійно-рейдового характеру, подібні до тих, які вони здійснюють у Сумській або Харківській областях. Вони заходять у прикордонну смугу, захоплюють якесь село і намагаються використати це для піару та пропаганди — оголосити про створення так званої безпекової чи буферної зони або створити враження, нібито вони наступають і здійснюють прорив державного кордону", — каже Фокусу Коваленко.

Тобто, за словами експерта, насамперед ідеться про дії пропагандистського характеру. Але якщо говорити про щось масштабніше, для цього Росії необхідно накопичити відповідний ресурс на кордоні з Чернігівською областю.

"Скільки військ потрібно, щоб справді створити загрозу для області? Наприклад, у Сумській області, де зараз відбуваються бойові дії, перебуває угруповання військ "Курськ". Воно налічує приблизно 50–60 тисяч особового складу.

І, як ми бачимо, з минулого року російські війська особливо не просунулися у напрямку Сум. Вони зайшли приблизно на 200 квадратних кілометрів, трохи більше, і фактично там залишилися", — продовжує Коваленко.

На Харківщині ситуація подібна. Йдеться про Вовчанський напрямок. У травні 2024 року росіяни розпочали наступ на Вовчанськ і досі там топчуться. І справа не в тому, що саме таким було їхнє завдання. Російські війська мали вийти на Великий Бурлук, однак далі Вовчанська вони не просунулися.

"Угруповання військ "Бєлгород" розпочинало цю операцію, маючи 35 тисяч військовослужбовців. Зараз їх численність зменшилась і як ми бачимо, жодного суттєвого результату вони не досягли.Тому для проведення достатньо успішної загальновійськової наступальної операції їм справді потрібна значна кількість військ. Як і сказав генерал Кривонос, може йтися про 300–370 тисяч військовослужбовців.

Тут я з ним погоджуюся. Якщо ми говоримо про Чернігівську область і про спробу перетворити її на Запорізьку, Донецьку, Луганську чи Харківську області, тобто вести бойові дії широким фронтом, Росії знадобиться велика кількість військового ресурсу", — зазначає експерт.

Але тут постає інше питання: чи готує Кремль загальну мобілізацію?

Мобілізація в Росії: куди Кремль може спрямувати нові сили

За оцінкою Коваленка, загальна мобілізація в Росії може розпочатися вже восени. Однак перші сотні тисяч мобілізованих, найімовірніше, спрямують не на створення нового фронту в Чернігівській області, а на поповнення втрат, утримання окупованих територій і продовження повзучого наступу на чинних напрямках.

"Це може статися приблизно у жовтні. Найгірший сценарій — Росія одразу в жовтні розпочинає загальну мобілізацію. Що вона їм дасть? Вони зможуть мобілізовувати приблизно до 100 тисяч людей щомісяця. Насамперед ця біомаса піде не на Чернігівщину. Якщо дивитися логічно й раціонально, цей ресурс потрібен їм для того, щоб утримати фронт, зберегти контроль над окупованими територіями та за можливості продовжувати повзучий наступ у Донецькій області або на інших напрямках", — каже експерт.

Відповідно, весь цей ресурс знадобиться передусім для стабілізації фронту, утримання окупованих територій і забезпечення повзучого наступу завдяки великій кількості людського ресурсу.

Це означає, що після початку загальної мобілізації щонайменше 300 тисяч людей вони точно будуть змушені спрямувати на стабілізацію і посилення чинного фронту.

"Далі все залежатиме від того, яким буде загальний масштаб мобілізації: 500 тисяч чи мільйон людей вони планують зібрати. Якщо йдеться про мільйон, їм вистачить ресурсу і на стабілізацію нинішнього театру бойових дій, і на формування нового ударного угруповання.

Його вони можуть спрямувати або на нову територію України, наприклад відкрити Чернігівський фронт, або навіть розпочати війну проти однієї з країн НАТО, чого так бажає Путін", — каже Коваленко.

Тут постає питання: чи здійснюватимуть росіяни вторгнення у Чернігівську область? Чи їм буде вигідніше налякати НАТО і поставити ультиматум усьому Європейському Союзу, здійснивши вторгнення в Естонію? Або ж програмою-максимум для них стане утримання окупованих територій і продовження повзучого наступу?

"Я думаю, що ймовірність великої загальновійськової наступальної операції на Чернігівщині значно менша, ніж імовірність насичення чинного фронту великою кількістю людського ресурсу або навіть початку операції проти однієї з країн НАТО. З Україною для них усе зрозуміло. Відкриття ще одного фронту означатиме витрату ресурсу, яка не принесе їм суттєвого результату", — вважає оглядач.

Якщо припустити, що росіяни нападуть ще на одну область України та відкриють новий фронт. Що це їм дасть, окрім великих втрат і захоплення якихось незначних територій? Натомість за словами експерта, напад на НАТО і спроба залякати Європейський Союз стратегічно можуть здаватися їм привабливішими.

"Інший варіант — обмежитися утриманням того, що вони вже захопили, та продовжувати війну. Путін також зацікавлений у довготривалій війні", — продовжує Коваленко.

Імовірність проведення мобілізації восени оглядач оцінив у 99%. За його словами, російська пропаганда вже готує населення до такого сценарію, нагнітаючи страх перед українськими ударами та можливою "гуманітарною катастрофою" у прикордонних регіонах.

"Якщо розглядати стовідсоткову ймовірність, то можливість загальної мобілізації я оцінюю у 99%. Пояснити своїм громадянам це можуть чим завгодно. Наприклад: "Подивіться у вікно — палає Wildberries, палають нафтопереробні заводи. Ворог б'є нам у саме серце. Ви не отримуєте свою пральну машинку — ідіть і помріть десь під Різниківкою за пральну машинку, яку не отримали від Wildberries". Вони можуть знову згадати Крим: мовляв, його ізолюють, там відбувається гуманітарна катастрофа і "геноцид кримчан". Треба захищати кримчан, отже, необхідно мобілізуватися заради захисту Батьківщини", — каже експерт.

За словами Коваленко, у РФ достатньо пропагандистських методів, щоб виправдати мобілізацію. І вже зараз вони інформаційно підіграють такому сценарію.

"Багато хто звернув увагу на заяви Соловйова про те, що частину населення Росії нібито потрібно вивозити до Сибіру. Насправді він говорить це не просто так і не бере ці слова зі стелі. Це підготовка до більш глобальної операції з нагнітання настроїв серед населення Росії. Росіянам демонструють, яка загроза гуманітарної катастрофи нібито може виникнути, якщо ворог — так звані "укронацисти" — прийде на територію Російської Федерації.

Заклики евакуювати Бєлгород, Курськ і Брянськ — це фактично визнання того, що російська влада не може захистити ці області", — зазначає експерт.

Отже, Кремлю потрібна загальна мобілізація. Коваленко нагадує, що як колись говорили про сталінську мобілізацію, так тепер може з'явитися путінська мобілізація і виправдання пропагандисти для неї вже підготовлене: "захист Батьківщини та заклик усім стати до зброї".

Нагадаємо, у ЗСУ назвали п'ять найнебезпечніших напрямків наступу РФ.

А колишній головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський попереджав, що російський генштаб отримав наказ від Путіна розробити нові плани для захоплення Києва. На думку Сирського, найімовірнішим є наступ на Чернігівську область, але для на атаки на Київ потрібна згода Мінська, якої поки немає.