Розіслали 370 тисяч повісток: росіяни збираються наступати на Чернігів, — Кривонос

Генерал-майор Сергій Кривонос вважає, що росіяни готуються до нового наступу і навіть відміняють відпустки у ЗС РФ.

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в інтерв'ю на проєкті "Хід Тузова" висловив думку, що Росія планує мобілізацію на осінь і може розширити бойові дії на Чернігівську область. На це, на його думку, вказує кілька факторів.

Кривонос сказав, що з 28 липня скасовані відпустки в Збройних силах Російської Федерації та інших правоохоронних органах Росії. На його думку це перша ознака того, що росіяни планують щось серйозне на майбутні місяці.

"Друге, російські військкомати вже роздали 370-380 тисяч повісток громадянам РФ. Протягом наступних двох місяців буде проведено додатковий призов тої кількості, про яку я сказав. Що це значить? Ніхто не призиває людей просто так. Людей призивають для того, щоб вони або взяли участь в формуванні нових військових частин, або поповнили втрати в діючих військових частинах. Звичайно, після проходження певної підготовки", — сказав Кривонос.

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Він підкреслив, що завжди розглядає всі питання в негативному варіанті для України, а тому впевнений, що 370 000 — це серйозна цифра, і це дає росіянам можливість "відкрити активні дії на інших ділянках російсько-українського фронту або російсько-українського кордону".

"Не тільки вже в Сумській області, або активізувати в Сумській області. Достатньо ласий шматочок для росіян і в інформаційному полі, і в геополітичному — це Чернігів. Що там від Чернігова до кордону? По такій прямій чудовій дорозі за півтори години абсолютно спокійно можна доїхати. З урахуванням того, що кількість наших резервів значно обмежена", — сказав Кривонос.

На його думку, "поки існує Російська Федерація в своїх бажаннях знищити Україну, ми будемо під загрозою".

Нагадаємо, у ЗСУ назвали п'ять найнебезпечніших напрямків наступу РФ.

А головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський попереджав, що російський генштаб отримав наказ від Володимира Путіна розробити нові плани для захоплення Києва. На думку Сирського, найімовірнішим є наступ на Чернігівську область, але для на атаки на Київ потрібна згода Мінська, якої поки немає.