Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война

"Не сомневаюсь, что Россия снова пойдет на Киев". Почему Залужный говорит правду

"Залужный, в отличие от властных спикеров, не играет на публику и не пытается успокоить. Он говорит с миром и с украинцами, как со взрослыми, что, в принципе, большая редкость на фоне тотального победного популизма. Возможно, нам наконец кто-то скажет еще об одном важном — о количестве жертв этой страшной войны". Мнение.

Виктория Сюмар
Виктория Сюмар
Народный депутат Украины
eye 3390
Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ
Валерий Залужный не сомневается, что Россия снова пойдет на Киев
Related video

… 22 марта 2022 года. Алексей Арестович, советник ОП: "Я даю две-три недели на прекращение активных боевых действий".

24 мая 2022 года. Кирилл Буданов, начальник ГУР: "До конца года мы должны по меньшей мере зайти на территорию Крыма".

19 ноября 2022 года. Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов: "Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Это возможно. Не исключено, что так будет".

7 декабря 2022 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов: "Весной ВСУ зайдут в Донецк, Луганск и Крым".

15 декабря 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: "Не сомневаюсь, что РФ снова пойдет на Киев"….

Это очень разные заявления. И по содержанию, и по эмоции. Так уж повелось, что Залужный, в отличие от властных спикеров, не играет на публику и не пытается успокоить. Он говорит с миром и с украинцами, как со взрослыми, что, в принципе, большая редкость на фоне тотального победного популизма.

Он говорит, что наша армия "истекает кровью", что стратегическая задача сейчас — удержать оборону и подготовиться к новой активной фазе войны, которая начнется с февраля-марта.

Он призывает не недооценивать противника, имеющего резерв в полтора миллиона и подготовившего 200 тысяч новых воинов.

Для этого нам нужны резервы, и главное — нам нужно оружие: "Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубеже 23 февраля".

И эти ориентиры — это тоже о взрослом разговоре, который мало кто готов слышать…

Нашей армии сейчас очень тяжело в холодных и мокрых окопах под Бахмутом, Авдеевкой, Угледаром, в направлении Кременной и Попасной. Эта линия обороны была построена с 2014 года, и, несмотря на безумные наступления россиян, нам удается ее удерживать на Донбассе.

Однако, с другой стороны, россияне строят свои укрепления, так называемую "линию суровикина", чтобы удержать всю захваченную сухопутную дорогу в Крым.

Арестович Fullscreen
Советник ОП Алексей Арестович в марте обещал, что активные боевые действия закончатся в течение 2-3 недель
Гаврилов, Минобороны, МО Fullscreen
Замминистра обороны Гаврилов предполагает, что война закончится весной
Буданов гур Fullscreen
Начальник ГУР Буданов считал, что до конца 2022 года ВСУ зайдут в Крым
Данилов СНБО Fullscreen
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что весной 2023 года ВСУ зайдут в Крым
Арестович
Гаврилов, Минобороны, МО
Буданов гур
Данилов СНБО

Это фаза позиционной войны. Но в феврале выиграет тот, кто подготовится сейчас — соберет резервы и больше оружия. Нам предстоит тяжелый 2023 год. Еще один год войны. И в этот год мы снова будем взрослеть, и, надеюсь, делать выводы. Возможно, нам наконец кто-то скажет еще об одном важном — о количестве жертв этой страшной войны, о ее самой высокой человеческой цене…

Давайте просто помнить, что за каждой фразой "наши герои" действительно стоят вполне конкретные люди, и их имен не называют в марафоне. Их имена тихо вспоминают при свечах в темных домах их дети, которые навсегда остались сиротами. Просто давайте об этом помнить всегда…

Источник

Важно
Как глупость и тупость одних перекрывается героизмом и кровью других
Как глупость и тупость одних перекрывается героизмом и кровью других