"Не сомневаюсь, что Россия снова пойдет на Киев". Почему Залужный говорит правду

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… 22 марта 2022 года. Алексей Арестович, советник ОП: "Я даю две-три недели на прекращение активных боевых действий".

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19 ноября 2022 года. Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов: "Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Это возможно. Не исключено, что так будет".

7 декабря 2022 года. Секретарь СНБО Алексей Данилов: "Весной ВСУ зайдут в Донецк, Луганск и Крым".

15 декабря 2022 года. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный: "Не сомневаюсь, что РФ снова пойдет на Киев"….

Это очень разные заявления. И по содержанию, и по эмоции. Так уж повелось, что Залужный, в отличие от властных спикеров, не играет на публику и не пытается успокоить. Он говорит с миром и с украинцами, как со взрослыми, что, в принципе, большая редкость на фоне тотального победного популизма.

Он говорит, что наша армия "истекает кровью", что стратегическая задача сейчас — удержать оборону и подготовиться к новой активной фазе войны, которая начнется с февраля-марта.

Он призывает не недооценивать противника, имеющего резерв в полтора миллиона и подготовившего 200 тысяч новых воинов.

Для этого нам нужны резервы, и главное — нам нужно оружие: "Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубеже 23 февраля".

И эти ориентиры — это тоже о взрослом разговоре, который мало кто готов слышать…

Нашей армии сейчас очень тяжело в холодных и мокрых окопах под Бахмутом, Авдеевкой, Угледаром, в направлении Кременной и Попасной. Эта линия обороны была построена с 2014 года, и, несмотря на безумные наступления россиян, нам удается ее удерживать на Донбассе.

Однако, с другой стороны, россияне строят свои укрепления, так называемую "линию суровикина", чтобы удержать всю захваченную сухопутную дорогу в Крым.

[ + – ] Советник ОП Алексей Арестович в марте обещал, что активные боевые действия закончатся в течение 2-3 недель [ + – ] Замминистра обороны Гаврилов предполагает, что война закончится весной [ + – ] Начальник ГУР Буданов считал, что до конца 2022 года ВСУ зайдут в Крым [ + – ] Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что весной 2023 года ВСУ зайдут в Крым

Это фаза позиционной войны. Но в феврале выиграет тот, кто подготовится сейчас — соберет резервы и больше оружия. Нам предстоит тяжелый 2023 год. Еще один год войны. И в этот год мы снова будем взрослеть, и, надеюсь, делать выводы. Возможно, нам наконец кто-то скажет еще об одном важном — о количестве жертв этой страшной войны, о ее самой высокой человеческой цене…

Давайте просто помнить, что за каждой фразой "наши герои" действительно стоят вполне конкретные люди, и их имен не называют в марафоне. Их имена тихо вспоминают при свечах в темных домах их дети, которые навсегда остались сиротами. Просто давайте об этом помнить всегда…

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