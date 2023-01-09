Ответ на стратегию Путина. В Украине де-факто начинается новая волна мобилизации

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Полномасштабное вторжение России в Украину по сей день можно разделить на несколько этапов: от желаемого "взять Киев за три дня" до реальной неспособности взять Бахмут за шесть месяцев".

На первом этапе российским командованием планировалось через две недели взять по меньшей мере Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Николаев и Одессу. А то и всю левобережную Украину. Этот этап завершился полным крахом в начале апреля, когда Николаев стал крепостью на юге, а из-под Киева большой российской группировке пришлось бежать.

Где-то с мая россияне перешли во второй этап, направленный на захват всей Луганской и Донецкой областей. В конце концов споткнулись на Бахмуте. Учитывая несколько линий сильной украинской обороны на Донбассе, выстроенных еще с 2015 года, пока задекларированное "освобождение Донбасса" не представляется возможным.

Поднятие ставок Путина "референдумом" и "включением четырех регионов в состав России" не прибавило ни военных успехов, ни мотивации его военным. В конце концов россияне сбежали из Херсона и имеют довольно неопределенные позиции в Запорожской области.

Поэтому с 10 октября стратегия несколько изменилась и заключалась в "заморозке" украинских городов, уничтожении инфраструктуры и превращении той украинской территории, которую они не смогут завоевать, в непригодную для жизни.

После неудачи этого плана из-за эффективности украинской ПВО и буквально подвигов энергетиков, эта стратегия тоже трещит по швам. Кстати, сейчас, похоже, россияне планируют сосредоточиться именно на столичном регионе, Киеве и области, чтобы максимально концентрированно использовать остатки ракетного потенциала. Киев им явно, как кость в горле, символ, который нужно сломать. Однако это пока приводит к усилению украинской ПВО, и уже с начала весны эта стратегия будет неактуальной.

Россиянам очень нужна новая стратегия. Даже если они бросят все свои силы из мобилизованных на линию Бахмут — Угледар, то максимум, чего достигнут, это загрязнут в еще более мощной линии обороны в районе Константиновка — Славянск — Дружковка — Краматорск. И они понимают это.

Условно, это определенный тупик для россиян, поскольку растяжение войск никак не гарантирует им побед. Наверное, отсюда последние заявления Путина о готовности "к диалогу" при "выполнении требований" и признании всех оккупированных территорий сейчас. Очевидно, что это будет отвергнуто украинской стороной.

Поэтому вероятен вариант "растягивания" украинских войск из-за возможного нового наступление на Харьков, к которому, по словам генерала Мельника, россияне могут привлечь группировку из более 200 тыс. мобилизованных. Там мотивации больше, поскольку обстрелы складов в Белгороде и Шебекино, а также огневой контроль над трассой из Белгорода не позволяет им обеспечивать свою группировку в Сватово и Лисичанске.

Мои источники говорят, что ударную группировку они собирают и с Курской области в направлении Сумской области. Кое-кто говорит о возможном наступлении в районе Ровно или даже Киева, но, учитывая, что с февраля там наконец-то появилась линия обороны, это кажется маловероятным, если, конечно, Лукашенко и дальше будет избегать задействования белорусских сил, обреченных здесь на роль смертников.

Значительно более вероятно выглядит наращивание группировки в Запорожской области. Здесь постоянные поставки из Крыма и это направление как раз опасно для россиян, поскольку украинский прорыв в направлении Мелитополя грозит им перерезанием сухопутного коридора в Крым. Поэтому там ситуация может быть наиболее ожесточенной.

Все это о долгой войне. И ее судьба будет напрямую зависеть от ресурсов. Ресурсы — это люди и оружие. В Украине де-факто начинается новая волна мобилизации, она очень нужна. Еще более необходимо тяжелое вооружение. И достаточное количество Боеприпасов. Это понимают западные союзники, фактически уже давшие свет на поставку дополнительных HIMARS, танков и САУ.

В России это тоже понимают. Там значительную часть экономики переводят на военные рельсы, и заводы на Урале работают. Фактическим союзником, поставляющим России оружие, является Иран, Москва пытается наладить сотрудничество с Китаем, который до сих пор сохранял нейтралитет.

Судьбу войны определит интеллектуальность военных операций, где с большим отрывом генерал Залужный и Генштаб опережает Суровикина и Ко. А еще — мотивированность войска. Это то, что дало нам фору в начале войны, что побудило Запад к поддержке Украины и является главной составляющей столь желанной украинской победы.

И Запад, и Украина хотели бы закончить войну до конца 2023 года. Украину война истощает, украинцев убивает. А на Западе — в ЕС и США — в 2024 году выборы, и действующие политики предпочли бы идти на них с настроением победы своей политики в поддержке Украины. Поэтому начавшийся год будет тяжелым, но имеет все шансы стать определяющим.

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