30 тысяч для военных. Если вам кажется, что это много – представьте в холодном окопе себя

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Удивляет. Удивляет, что вчерашнее решение вернуть 30 тыс. военным вызвало дискуссии.

Я еще могу согласиться с дискуссионностью сокращений зарплат министрам до 67 тыс., но премиями дотянут. Но меня откровенно удивляет и шокирует дискуссионность тезиса о том, что премия 30 тысяч — слишком…

Те, кто пишут, что это "глубокие тыловики", точно не знают, что такое армия. Ведь подразделение после месяца-двух на передке отходит на восстановление, и уже в это время военнослужащий имеет 20 тыс. грн. То же касается медиков, логистов, инструкторов.

Делаю вывод, что война уже "далеко". Потому что год назад, когда Киев был под угрозой окружения, эти вопросы точно не поднимались.

Но она – война – никуда не делась. Она и дальше угрожает самому существованию украинского государства. Поэтому содержание войска — это экзистенциальная вещь.

"Держателям экономического фронта", которые по международным конференциям за границей пишут стратегии восстановления Украины, хочется напомнить: Украину нужно еще удержать. И отвоевать.

Украинские воины рискуют жизнью – и это поистине бесценно Фото: Flickr

Это делается не только деньгами и оружием. Это делается человеческими жизнями. К несчастью.

И если кто-то не рискует своей жизнью, то точно должен понимать приоритет тех, кто рискует своими жизнями и свои жизнь кладет ради Украины.

Жизнь бесценна. И здесь есть вторая проблема, очень инфантильно дискутируемая на диванах фейсбука. Мол, нельзя разрешать демобилизацию после 18 месяцев службы, потому что "воюют добровольцы", "они сами ушли", "в военкоматах очереди" и "воевать должны умеющие".

У меня для вас есть плохие новости: во многих батальонах "умеющих воевать с 14 года или ушедших в феврале 22" осталось по 16-20%. Вдумайтесь о количестве потерь. О количестве раненых.

А отказом в демобилизации мы просто говорим этим людям: у вас из армии два пути – на тот свет или в инвалидность. Другого не дано, потому что "вы сами пошли и умеете".

Вам не кажется, что это циничный подход к людям, добровольно ушедшим защищать Украину в самое тяжелое время? Означает ли их обязанность обреченность?

Поэтому тем, кто пишет о "слишком больших 30 тысячах военным" и "слишком маленьких 67 тысячах для чиновников", стоило бы задуматься, может, стоит почувствовать на себе — что такое холодные окопы и смертельная опасность все время…

Я знаю, что многим этот пост не понравится. Ибо человек меряет на себя. Но мы точно рано начали позволять себе пренебрежение к военным. Даже к тем, кто сегодня в тылу, но завтра вполне реально будут на передке.

Война не кончилась. Противник силен. Не стоит забывать: мы остаемся на своей земле благодаря людям с оружием в руках.

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