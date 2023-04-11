"Думал война для меня закончилась": боец ВСУ рассказал, как вел бой с ранением в голову (видео)

Украинские защитники действовали не "по классике", поэтому смогли выполнить поставленную задачу и отбить позиции за 10 минут.

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В сети появилось видео, как командир группы спецназначения 71-й егерской бригады ДШВ ВСУ во время штурма вражеских позиций в Донецкой области получил ранение в голову, но продолжил бой и вышел победителем. Историю этого боя рассказали на телеканале ICTV.

Бой длился 10 минут

Бой состоялся под Бахмутом в районе Часов Яра. Десантники 71-й егерской бригады ДШВ ВСУ получили информацию, что были утрачены украинские позиции и получили приказ их отбить. Они пошли на штурм втроем. Бойцы передвигались медленно и бесшумно между окопами, хорошо изучая местность. Первым шел командир группы с позывным "Харьков".

Для некоторых бойцов из группы это был первый в жизни штурм. Так, боец с позывным "Редей", следовал за командиром и позже в самый трудный момент пришел ему на помощь.

Позиции врага были рядом, а десантников прикрывали побратимы с пулеметами и минометами, из-за чего вражеская артиллерия в то время не работала. Впрочем, в окопах, мимо которых шли украинские защитники, скрылись несколько оккупантов.

Бойцы быстро сообразили, что нужно действовать не по классике, так что решили не сразу запрыгивать в окопы, а обойти их. Это сработало — тайник оккупантов обнаружили и "зачистили". В это время завязывалось уже другое сражение — между "Харьковом" и одним из оккупантов.

"Когда пуля прилетела в голову, думал, война для меня закончилась"

Передвигаясь по окопу, командир группы в соседнем увидел врага.

"Я вышел на шум и встретился с ним глазами. Он был в украинском шлеме ВСУ. Я испугался, что это наш пленник. Это была моя жирная ошибка. Я быстро нырнул назад, выложил автомат просто сверху и начал "поливать" как-нибудь. Тогда я спустился в окоп. Нам повезло, что в этой лунке было штук 10 их гранат. Мы их гранатами и забросали", — рассказывает "Харьков".

Далее, когда командир выдвинулся для выстрелов из окопа, вражеская пуля попала ему в голову. От удара он упал на землю.

У бойца на позывной Хома, который в тот момент проводил аэроразведку и снимал этот бой, в тот момент перехватило дыхание. Он признается, подумал, что это конец. Через мгновение произошло невероятное — командир начал вставать.

"Не каждый смог бы после ранения подняться и пойти в бой", — говорит Фома.

На снятых кадрах видно, что пуля попала в шлем командира, зацепила ухо и прошлась по касательной вдоль головы, шлем взлетел, а "Харьков" продолжил бой уже без него.

"Сначала палец отстрелили — смотрю болтающийся в перчатке. Когда пуля в голову прилетела, я думал, все, война для меня закончилась. Потом отошел в "ячейку", пощупал-пощупал, проникающего нет, поехали дальше воевать. Штурм, если он начинается, должно быть законченным”, — говорит боец.

Позицию отразили

"Харьков" продолжил бой, забрасывал врага гранатами, пока не получил еще одно ранение — пуля попала ему в плечо.

В это время другой штурмовик успел прийти на помощь – во время штурма у него отстрелило ручку, он успел разобрать и собрать автомат, починить и пойти в бой.

Этот штурм, который в первые минуты казался обреченным, закончился победой егерей-десантников. Тогда позиция осталась под контролем ВСУ.

Напомним, что группа спецназначения ДШВ ВСУ штурмовала позиции кафиров в районе Бахмута, а во время штурма командир подразделения получил ранения.

Пилот ВСУ рассказал, как выжил после подведения самолета. Ему удалось катапультироваться. Местные жители помогли ему добраться до больницы.