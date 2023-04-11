"Думав війна для мене закінчилася": боєць ЗСУ розповів, як вів бій з пораненням в голову (відео)

Українські захисники діяли не "за класикою", тож змогли виконати поставлене завдання і відбити позиції за 10 хвилин.

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В мережі з'явилося відео, як командир групи спецпризначення 71-ї єгерської бригади ДШВ ЗСУ під час штурму ворожих позицій на Донеччині отримав поранення в голову, але продовжив бій і вийшов переможцем. Історію цього бою розповіли на телеканалі ICTV.

Бій тривав 10 хвилин

Бій відбувся під Бахмутом в районі Часового Яру. Десантники 71-ї єгерської бригади ДШВ ЗСУ отримали інформацію, що були втрачені українські позиції і отримали наказ їх відбити. Вони пішли на штурм втрьох. Бійці пересувалися повільно і безшумно між окопами, добре вивчаючи місцевість. Першим ішов командир групи з позивним "Харків".

Для деяких бійців з групи це був перший у житті штурм. Так, боєць з позивним "Редя", слідував за командиром і пізніше у найважчий момент прийшов йому на допомогу.

Позиції ворога були поруч, а десантників прикривали побратими з кулеметами і мінометами, через що ворожа артилерія на той час не працювала. Втім, в окопах, повз які йшли українські захисники, сховалися кілька окупантів.

Бійці швидко зметикували, що треба діяти не за класикою, тож вирішили не одразу заскакувати в окопи, а обійти їх. Це спрацювало — схованку окупантів виявили і "зачистили". В цей час зав'язувався вже інший бій — між "Харковом" та одним із окупантів.

"Коли куля прилетіла в голову, думав, війна для мене закінчилася"

Пересуваючись по окопу, командир групи у сусідньому помітив ворога.

"Я вийшов на шум і зустрівся з ним очима. Він був в українському шоломі ЗСУ. Я злякався, що це наш полонений. Це була моя жирна помилка. Я швидко пірнув назад, виклав автомат просто зверху і почав "поливати" як-небудь. Тоді я спустився в окоп. Нам пощастило, що в цій лунці було штук 10 їхніх гранат. Ми їх їхніми гранатами і закидали", — розповідає "Харків".

Далі, коли командир трохи висунувся для пострілів з окопа, ворожа куля поцілила йому в голову. Від удару він упав на землю..

У бійця на позивний "Хома", який в той момент проводив аеророзвідку і фільмував цей бій, у той момент перехопило дихання. Він зізнається, подумав, що це — кінець. За мить сталося неймовірне — командир почав вставати.

"Не кожен зміг би після поранення піднятися і піти в бій", — говорить "Хома".

На зафільмованих кадрах видно, що куля потрапила в шолом командира, зачепила вухо і пройшлася по дотичній вздовж голови, шолом злетів, а "Харків" продовжив бій вже без нього.

"Спершу палець відстрелили — дивлюся теліпається у рукавичці. Коли куля в голову прилетіла, я думав, все, війна для мене закінчилася. Потім відійшов у "комірку", помацав-помацав, проникаючого немає, поїхали далі воювати. Штурм, якщо він починається, має бути закінченим ", — говорить боєць.

Позицію відбили

"Харків" продовжив бій, закидував ворога гранатами, поки не отримав ще одне поранення — куля поцілила йому в плече.

В цей час інший штурмовик встиг прийти на допомогу — під час штурму в нього відстрелило ручку, він встиг розібрати і зібрати автомат, полагодити і піти в бій.

Цей штурм, який у перші хвилини здавався приреченим, закінчився перемогою єгерів — десантників. Та позиція тоді залишилася під контролем ЗСУ.

Нагадаємо, що група спецпризначення ДШВ ЗСУ штурмувала позиції окупантів в районі Бахмута, а під час штурму командир підрозділу отримав поранення.

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