"Я розумів, що назад вже не повернуся", — пілот ЗСУ розповів, як вижив після підбиття літака

Пілот винищувача Повітряних сил ЗСУ Дмитро Шкаревський отримав важкі поранення під час масованої ракетної атаки 10 лютого 2023 року. Його літак підбили, і він загорівся. Льотчику вдалося катапультуватися.

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26-річний пілот ЗСУ Дмитро Шкаревський має за плечима 70 бойових вильотів, 2 знищених "Калібри" та кілька ворожих засобів ППО. Під час масованої ракетної атаки по Україні 10 лютого 2023 року його літак підбили. Сам захисник отримав важкі поранення, його прооперували, а попереду на Дмитра чекає реабілітація. Історію українського пілота розповідає kanal.402.

"Не думав, що колись доведеться воювати"

Про професію льотчика Дмитро Шкаревський мріяв ще у підлітковому віці, тоді ж вступив до Харківського університету Повітряних Сил. Чоловік каже, емоції під час першого польоту були неймовірними, але тоді навіть і не думав, що колись доведеться воювати.

Перший бойовий виліт Дмитра стався ще у 2020 році. Тоді він проводив повітряну розвідку — шукав РЕБ противника вздовж лінії розмежування. Повномасштабне вторгнення застало чоловіка вдома на другий день відпустки. Вранці 24 лютого пілот зібрався і одразу вирушив на аеродром.

Після першої ж ротації він зробив пропозицію своїй дівчині. Каже, що під час війни зрозумів, що життя наскільки коротке, що не треба відкладати якісь події на потім.

"Навколо все горіло, і я зрозумів, що назад я вже не повернуся"

10 лютого 2023 року пілот не забуде ніколи. В ту ніч Росія завдала по Україні масованого ракетного удару. Дмитро Шкаревський злетів у повітря на своєму Міг-29, але у повітряному бою його літак підбили.

"Керування в літака майже вже не було. Навколо все горіло, і я розумів, що назад я вже не повернуся. І я ухвалив рішення про катапультування. Після того, як вже відкрився парашут і я спускався вниз, бачив, як падає мій літак і горить. Я чітко бачив, що він впав в ліс. Після цього я подивився під себе і помітив, що я падаю в річище на лід. І вже з'явилися інші переживання — хоч би лід не проломився під моєю вагою, коли я приземлюся", — розповідає старший льотчик 114-ї бригади тактичної авіації Дмитро Шкаревський.

Лід витримав пілота, але він впав на нього і сильно вдарився спиною. деякий час він не міг рухатися, однак, йому вдалося вибратися з парашутної системи і надіслати командиру свою геолокацію. Дмитро дістався до найближчого населеного пункту, де йому допомогли місцеві — вони викликали швидку.

У лікарні Дмитру Шкаревському поставили діагноз — перелом хребця у поперековому відділі та чисельні уламкові поранення.

Дружині того дня він відправив коротке повідомлення: "Я живий".

"Зазвичай, він пише: "Все добре, прилетів, лягаю спати", а тут таке коротке повідомлення. Я вже коли його побачила, мені стало зле. Він лежить, не може рухатися", — розповідає дружина Дмитра Лілія.

Пілоту в лікарні зробили операцію і встановили титановий каркас на хребті, завдяки якому він вже за місяць став на ноги. Тепер жартома Дмитро називає себе "термінатором".

Попереду на українського захисника чекає курс реабілітації та комісія, яка вирішить, чи зможе Дмитро Шкаревський ще колись піднятися в небо

"Сподіваюся, що все буде добре. Якщо людина хоч раз сіла за штурвал літака, відмовитися від цього буде потім тяжко". Це вже наш такий наркотик. Без цього життя ти собі більше не уявляєш", — говорить пілот.

Під час масованої ракетної атаки РФ по Україні, збиваючи іранський дрон-камікадзе "Герань", постраждав український пілот Дмитро Шкаревський. Він отримав поранення і перебуває у шпиталі.

13 лютого Герой України, пілот винищувача Вадим Ворошилов з позивним KARAYA, повернувся у стрій після лікування. Впродовж 4 місяців він проходив курс лікування після катапультування із пошкодженого літака над Вінниччиною.