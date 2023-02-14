"Я дивом живий": український пілот отримав поранення, збиваючи ворожу "Герань"

Під час війни український льотчик здійснював бойові вильоти на винищувачі МіГ-29.

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Під час останньої масованої ракетної атаки РФ по Україні, збиваючи іранський дрон-камікадзе, постраждав український пілот Дмитро Шкляревський. Він отримав поранення і перебуває у шпиталі. Про свій стан здоров'я льотчик повідомив підписникам на своїй сторінці в Instagram.

"Я дивом живий! Дякую вам всім за теплі слова, підтримку та переживання! Моє самопочуття звичайно бажає бути кращим, але найгірше точно позаду. Це моя історія на все життя", — написав український пілот.

Дмитро додав, що на нього очікує операція і подальша реабілітація, але він сподівається, що все буде добре. Подробиць інциденту пілот не повідомив.

Хлопець активно веде свою сторінку в соцмережі. Відомо, що нещодавно він одружився, а 2019 року закінчив Харківський університет повітряних сил. Під час війни український льотчик здійснював бойові вильоти на літаку МіГ-29.

13 лютого Фокус повідомляв, що Герой України, пілот винищувача Вадим Ворошилов з позивним KARAYA, повернувся у стрій після лікування. Впродовж 4 місяців він проходив курс лікування після того, як катапультувався з пошкодженого літака над Вінниччиною, відвівши його подалі від населеного пункту.

Нагадаємо, раніше в російських соцмережах розповідали, що бійці ЗС РФ знайшли спосіб, як не йти в наступ. Вони почали влаштовувати "нещасні випадки" своїм командирам під час атак. Втрати списують на ЗСУ.