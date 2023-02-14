"Я чудом жив": украинский пилот получил ранения, сбивая вражескую "Герань"

Во время войны украинский летчик совершал боевые вылеты на истребителе МиГ-29.

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Во время последней массированной ракетной атаки РФ по Украине, сбивая иранский дрон-камикадзе, пострадал украинский пилот Дмитрий Шкляревский. Он получил ранение и находится в больнице. О своем здоровье летчик сообщил подписчикам на своей странице в Instagram.

"Я чудом жив! Благодарю вас всех за теплые слова, поддержку и переживания! Мое самочувствие сейчас желает быть лучше, но хуже точно позади. Это моя история на всю жизнь", — написал украинский пилот.

Дмитрий добавил, что его ожидает операция и последующая реабилитация, но он надеется, что все будет хорошо. Подробности инцидента пилот не сообщил.

Парень активно ведет свою страницу в соцсети. Известно, что недавно он женился, а в 2019 году окончил Харьковский университет воздушных сил. Во время войны украинский летчик совершал боевые вылеты на самолете МиГ-29.

13 февраля Фокус сообщал, что Герой Украины, пилот истребителя Вадим Ворошилов с позывным KARAYA, вернулся в строй после лечения. В течение 4 месяцев он проходил курс лечения после того, как катапультировался с поврежденного самолета над Винницкой областью, отведя его подальше от населенного пункта.

Напомним, ранее в российских соцсетях рассказывали, что бойцы ВС РФ нашли способ, как не идти в наступление. Они начали устраивать "несчастные случаи" своим командирам во время атак. Потери списывают в ВСУ.