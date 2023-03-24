"Я понимал, что назад уже не вернусь", — пилот ВСУ рассказал, как выжил после подбития самолета

Пилот истребителя Воздушных сил ВСУ Дмитрий Шкаревский получил тяжелые ранения во время массированной ракетной атаки 10 февраля 2023 года. Его самолет подвели, и он загорелся. Летчику удалось катапультироваться.

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26-летний пилот ВСУ Дмитрий Шкаревский имеет за плечами 70 боевых вылетов, 2 уничтоженных "Калибра" и несколько вражеских средств ПВО. Во время массированной ракетной атаки по Украине 10 февраля 2023 его самолет был подбит. Сам защитник получил тяжелые ранения, его прооперировали, а впереди Дмитрия ждет реабилитация. Историю украинского пилота рассказывает kanal.402.

"Не думал, что когда-нибудь придется воевать"

О профессии лётчика Дмитрий Шкаревский мечтал еще в подростковом возрасте, тогда же поступил в Харьковский университет Воздушных Сил. Мужчина говорит, эмоции во время первого полета были невероятными, но тогда даже и не думал, что когда-нибудь придется воевать.

Первый боевой вылет Дмитрия произошел еще в 2020 году. Тогда он проводил воздушную разведку – искал РЭБ противника вдоль линии разграничения. Полномасштабное вторжение застало мужчину дома на второй день отпуска. Утром 24 февраля пилот собрался и сразу отправился на аэродром.

После первой ротации он сделал предложение своей девушке. Говорит, что во время войны понял, что жизнь насколько коротка, что не нужно откладывать какие-либо события на потом.

"Вокруг все горело, и я понял, что назад я уже не вернусь"

10 февраля 2023 года пилот не забудет никогда. В ту ночь Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар. Дмитрий Шкаревский взлетел на воздух на своем Миг-29, но в воздушном бою его самолет подбили.

"Управление у самолета почти уже не было. Вокруг все горело, и я понимал, что назад я уже не вернусь. И я принял решение о катапультировании. После того как уже открылся парашют и я спускался, видел, как падает мой самолет и горит. Я четко видел, что он упал в лес. После этого я посмотрел под себя и заметил, что я падаю в русло на лед., – рассказывает старший летчик 114-й бригады тактической авиации Дмитрий Шкаревский.

Лед выдержал пилота, но он упал на него и сильно ударился спиной. Некоторое время он не мог двигаться, однако ему удалось выбраться из парашютной системы и прислать командиру свою геолокацию. Дмитрий добрался до ближайшего населенного пункта, где ему помогли местные — они вызвали скорую.

В больнице Дмитрию Шкаревскому поставили диагноз — перелом позвонка в поясничном отделе и многочисленные обсколочные ранения.

Жене того дня он отправил короткое сообщение: "Я жив".

"Обычно он пишет: "Все хорошо, прилетел, ложусь спать", а тут такое короткое сообщение. Я уже когда его увидела, мне стало плохо. Он лежит, не может двигаться", — рассказывает жена Дмитрия Лилия.

Пилоту в больнице сделали операцию и установили титановый каркас на позвоночнике, благодаря которому он уже через месяц встал на ноги. Теперь в шутку Дмитрий называет себя "терминатором".

Впереди украинского защитника ждет курс реабилитации и комиссия, которая решит, сможет ли Дмитрий Шкаревский еще когда-нибудь подняться в небо

"Надеюсь, что все будет хорошо. Если человек хоть раз сел за штурвал самолета, отказаться от этого будет потом тяжело". Это уже наш подобный наркотик. Без этой жизни ты себе больше не представляешь", — говорит пилот.

Во время массированной ракетной атаки РФ по Украине, сбивая иранский дрон-камикадзе "Герань", пострадал украинский пилот Дмитрий Шкаревский. Он получил ранение и находится в больнице.

13 февраля Герой Украины, пилот истребителя Вадим Ворошилов с позывным KARAYA вернулся в строй после лечения. В течение 4 месяцев он проходил курс лечения после катапультирования из поврежденного самолета над Винницкой областью.