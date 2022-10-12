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Мнения Российско-украинская война Массированный обстрел городов Украины 10-11 октября

Операция Холодомор. Ракетный обстрел Украины — это фальстарт, его планировали позже

"Когда-то во время Голодомора россияне уничтожили миллионы украинцев голодом. Сейчас, проигрывая на поле боя, они будут творить Холодомор, чтобы миллионы украинцев снова уехали из Украины". Мнение.

Виктория Сюмар
Народный депутат Украины
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львов обстрел, подстанция
Фото: Офис генпрокурора | Пожар на электроподстанции, куда попала российская ракета
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Очевидно, что Россия долго готовила этот массированный удар по критической инфраструктуре Украины. И очевидно, что он должен был состояться несколько позже — когда упала бы температура и от ТЭЦ зависела бы не только электроэнергия, но и теплоснабжение. Но подрыв Крымского моста как раз в день рождения Путина и серия сокрушительных военных поражений российских войск ускорили этот процесс.

Российской пропаганде крайне нужны были "победы". И такими "победами" стали разбомбленная детская площадка в Киеве и погруженный во тьму Львов. Массированный ракетный обстрел был еще и прощупыванием украинской системы ПВО. И некоторые выводы россияне сделали. Массированные залпы явно приводят к перегрузке и меньшему попаданию в российские ракеты.

Поэтому нам необходимо готовиться к повторению именно массированных обстрелов. Это также требует ответной реакции со стороны украинской власти разного уровня.

Системы ПВО для защиты инфраструктурных объектов должны быть приоритетом, как и защита военных объектов, поскольку эта фаза войны будет иметь целью террор именно гражданского населения и создание максимального количества инфраструктурных проблем. Генераторы и обеспечение ими больниц и других важнейших объектов. Максимальные инвестиции и естественные источники энергии.

Когда-то во время Голодомора россияне уничтожили миллионы украинцев голодом. Сейчас, проигрывая на поле боя, они будут творить Холодомор, чтобы миллионы украинцев снова уехали из Украины.

Чтобы оказывать давление на украинскую власть в контексте переговоров, Путину нужна удобная переговорная позиция, но она невозможна. Поэтому будем готовиться. Массированный ракетный обстрел — был фальстарт. И из него нужно сделать правильные выводы. Winter is coming! Все уже знают, кто такие "белые ходаки — зомби".

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