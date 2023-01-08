Колесные "танки" — это не танки. Обещанная Западом помощь не изменит ситуацию на фронте

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Я, конечно, очень рад, что союзники передадут нам колесные "танки" и боевые машины пехоты. Однако давайте не обольщаться: сотня-другая устаревших боевых бронированных машин, снятых с вооружения в стране дающей, — это очень мало для воюющей украинской армии. Такое количество не позволяет даже восполнить потери, понесенные в тяжелых оборонительных боях. Не говоря уже о создании наступательного потенциала

"Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц", — заявил недавно Залужный. А дают ноль танков ("колесный танк" — не танк), чуть больше 100 БМП, полсотни броневиков и десятка два гаубиц… Такая жесткая диета, вероятно, поможет нам сдержать натиск противника, но не изменит ситуацию на фронте.

А еще очень нужны пикапы, грузовики, специальная землеройная техника, понтонный парк и многое другое, без чего не обходится современная война.

Американцы обещают еще "Пэтриоты" и снятые с вооружения зенитные ракеты "Хок" для переданных Испанией зенитно-ракетных комплексов. Но все равно — говорить, что произошел некий "перелом" и теперь коллективный Запад начал снабжать Украину военной техникой и вооружением в полную силу, не приходится. Вероятно, Запад еще не до конца верит в нашу победу. Или не хочет поражения России.

Вместо эпилога. А что же мы сами? Сколько танков, боевых бронированных машин, орудий (новых, а не восстановленных) поставил ВСУ наш славный "Укроборонпром"? Сколько единиц военной техники закупило военное ведомство у частных производителей? Ноль целых, хрен десятых, кроме некоторого количества броневиков. Это не военная тайна. Это — позор.

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