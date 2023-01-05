Формы на всех не хватает. И не надо имитировать порядок там, где его нет

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13 документов должен оформить военнослужащий сил ТРО ВСУ для получения новой формы после ранения. Глядя на этот сложный список, который в разных кабинетах и очередях должен собрать САМ раненный воин, становится досадно. Досадно, что у руководителей во время войны есть время для создания этой бюрократической баррикады. Жаль, что отнимают время у тех, кто получил ранения, и тех, кто должен все это оформлять.

Это выдано не для того, чтобы что-то выдавать, а для того, чтобы иметь основания не выдавать. Но почему даже во время войны не возникает желания попробовать разговаривать с людьми честно? Формы, как и всех других видов снабжения, на всю армию нет. Запасов не создали. Деньги на форму не предусмотрели и теперь не могут обеспечить производство.

Ну, так признайте это. Скажите об этом честно, что денег на форму не хватает, государство может обеспечить один комплект в год или компенсирует часть стоимости, если военнослужащий приобретет форму сам — определенного стандарта и цвета. Это стимулирует нашу легкую промышленность.

Но не надо имитировать порядок там, где его нет. Потому что теперь многие должны заниматься обслуживанием этой никому не нужной горы бумаг.

Кстати, единственная категория военных, как раз тех, которым нужно выдавать форму столько раз, сколько нужно — это раненные военнослужащие, потерявшие форму вследствие ее порчи врагом и которые, несмотря ни на что, вернулись в воинскую часть для продолжения службы. Люди получили стресс, но они хотят служить дальше.

[ + – ] Перечень документов, которые должен подать раненный военнослужащий, чтобы получить новую форму Фото: Facebook/Юрий Бутусов [ + – ] Обязанность раненного военнослужащего предоставлять документы на получение новой формы Фото: Facebook/Юрий Бутусов

Это снова история о приоритетах и оборонном планировании, которого у нас нет, а есть его имитация. Вот в виде таких порядков. Предлагаю пересмотреть приказ и сократить с десяток этих никому не нужных форм отчетности, упорядочив вопрос выдачи формы каким-то простым путем, не заставляющим создавать бюрократические баррикады.

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