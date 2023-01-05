Форми на всіх не вистачає. І не треба імітувати порядок там, де його немає

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13 документів має оформити військовослужбовець сил ТРО ЗСУ для отримання нової форми після поранення. Дивлячись на цей складний список, який у різних кабінетах та чергах має зібрати САМ поранений воїн, стає прикро. Прикро, що керівники під час війни мають час для створення цієї бюрократичної барикади. Шкода, що забирають час у тих, хто отримав поранення, і тих, хто має все це оформляти.

Це зроблено не для того, щоб щось видавати, а для того, щоб мати підстави не видавати. Але чому навіть під час війни немає бажання спробувати розмовляти з людьми чесно? Форми, як і решти видів постачання, на всю армію немає. Запасів не створили. Гроші на форму не передбачили, і тепер не можуть забезпечити виробництво.

Ну, то визнайте це. Скажіть про це чесно, що грошей на форму не вистачає, держава може забезпечити один комплект на рік або компенсує частину вартості, якщо військовослужбовець придбає форму самостійно — певного стандарту та кольору. Це стимулює нашу легку промисловість.

Але не треба імітувати лад там, де його немає. Тому, що тепер багато хто має займатися обслуговуванням цієї нікому не потрібної гори паперів.

До речі, єдина категорія військових, саме тих, яким потрібно видавати форму стільки разів, скільки потрібно — це поранені військовослужбовці, які втратили форму внаслідок її псування ворогом і які, незважаючи ні на що, повернулися до військової частини для продовження служби. Люди дістали стрес, але вони хочуть служити далі.

[ + – ] Перелік документів, які має подати поранений військовослужбовець, щоб отримати нову форму Фото: Facebook/Юрiй Бутусов [ + – ] Обов'язок пораненого військовослужбовця надавати документи на отримання нової форми Фото: Facebook/Юрiй Бутусов

Це знову історія про пріоритети та оборонне планування, якого в нас немає, а є його імітація. Ось у вигляді таких порядків. Пропоную переглянути наказ та скоротити з десяток цих нікому не потрібних форм звітності, упорядкувавши питання видачі форми якимось простим шляхом, що не змушує створювати бюрократичні барикади.

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