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Думки Російсько-українська війна

"Не маю сумніву, що Росія знову піде на Київ". Чому Залужний каже правду

"Залужний, на відміну від владних спікерів, не грає на публіку та не намагається заспокоїти. Він говорить зі світом і з українцями, як із дорослими, що, в принципі, велика рідкість на тлі тотального переможного популізму. Можливо, нам нарешті хтось скаже ще про дещо важливе — про кількість жертв цієї страшної війни". Думка.

Вікторія Сюмар
Вікторія Сюмар
Народний депутат України
eye 3172
Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ
Валерій Залужний не сумнівається, що Росія знову піде на Київ
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… 22 березня 2022 року. Олексій Арестович, радник ОП: "Я даю два-три тижні на припинення активних бойових дій".

24 травня 2022 року. Кирило Буданов, начальник ГУР: "До кінця року ми маємо щонайменше зайти на територію Криму".

19 листопада 2022 року. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов: "Ми можемо зайти до Криму, наприклад, до кінця грудня. Це можливо. Не виключено, що так буде".

7 грудня 2022 року. Секретар РНБО Олексій Данілов: "Навесні ЗСУ зайдуть у Донецьк, Луганськ і Крим".

15 грудня 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний: "Не сумніваюся, що РФ знову піде на Київ".

Це дуже різні заяви. І за змістом, і за емоцією. Так повелося, що Залужний, на відміну від владних спікерів, не грає на публіку та не намагається заспокоїти. Він говорить зі світом і з українцями, як із дорослими, що, в принципі, велика рідкість на тлі тотального переможного популізму.

Він каже, що наша армія "стікає кров'ю", що стратегічне завдання зараз — утримати оборону та підготуватися до нової активної фази війни, яка розпочнеться з лютого-березня.

Він закликає не недооцінювати супротивника, який має резерв у півтора мільйона та підготував 200 тисяч нових воїнів.

Для цього нам потрібні резерви, і головне нам потрібна зброя: "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого".

І ці орієнтири — це теж про дорослу розмову, яку мало хто готовий чути…

Нашій армії зараз дуже важко в холодних і мокрих окопах під Бахмутом, Авдіївкою, Вугледаром, у напрямку Кремінної та Попасної. Цю лінію оборони було збудовано з 2014 року, і, незважаючи на шалені наступи росіян, нам вдається її утримувати на Донбасі.

Проте, з іншого боку, росіяни будують свої укріплення, так звану "лінію суровікіна", щоб утримати всю захоплену сухопутну дорогу до Криму.

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Це фаза позиційної війни. Але в лютому виграє той, хто зараз підготується, — збере резерви та більше зброї. На нас чекає важкий 2023 рік. Ще один рік війни. І цього року ми знову дорослішатимемо і, сподіваюся, робитимемо висновки. Можливо, нам нарешті хтось скаже ще про дещо важливе — про кількість жертв цієї страшної війни, про її найвищу людську ціну…

Давайте просто пам'ятати, що за кожною фразою "наші герої" справді стоять цілком конкретні люди, і їхні імена не називають у марафоні. Їхні імена тихо згадують при свічках у темних будинках їхні діти, які назавжди залишилися сиротами. Просто давайте про це пам'ятати завжди…

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Як дурість і тупість одних перекривається героїзмом та кров'ю інших
Як дурість і тупість одних перекривається героїзмом та кров'ю інших