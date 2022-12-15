Як дурість і тупість одних перекривається героїзмом та кров'ю інших

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24 лютого я встановила у себе режим самоцензури щодо військових злочинів та порушення прав військовослужбовців. Так само зробили інші мої колеги. У якийсь момент моральний дух армії та її авторитет у суспільстві був найвищим пріоритетом. Але військове командування традиційно не має чутливості до таких речей, їм здається, якщо вони не чують критики, то вони схопили Бога за бороду.

Чи означає наша самоцензура, що ми не бачимо бездумних відправок на вірну смерть цілих підрозділів бездарними командирами?

Чи це означає, що ми не бачимо спроби закрити дірки на передовій мобілізованими без надання їм відповідного озброєння та артприкриття, без належної підготовки?

Чи означає це, що ми не бачимо, як окремі командири прагнуть нагород і посад ціною сотень життів?

Чи не бачимо, як нівелювалася цінність людського життя для багатьох офіцерів? Не бачимо внутрішніх розбірок чи спроби позбутися свідків попередніх прорахунків командування, відправивши їх у саме пекло?

А головне — ми дуже добре бачимо, як тих, хто врятувався сам і вивів побратимів живими з м'ясорубки, намагаються зробити боягузами, зрадниками та дезертирами. Перекладаючи відповідальність командирів за провальні операції на тих, хто на передку.

Це не нова історія. Згадайте 2014, коли знищили 51 бригаду та звинуватили її командира у зраді. Заплямували ім'я Офіцера, поки не знайшли його тіло і підтвердили, що він героїчно загинув.

На жаль, з того часу не зроблено висновків. Дурість і тупість одних перекривається героїзмом та кров'ю інших. Тільки загиблі за себе не скажуть. І не спростовано брехню.

Вчора Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект 8271. Там багато дурниць, але найбільша — це посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців за скоєння військових злочинів та позбавлення їхнього права на справедливий суд.

Цей законопроект активно пропонував Генштаб. Чому? Причини я описала вище. Це спроба перекласти відповідальність із вищого командування на нижчий офіцерський та рядовий особовий склад.

Ми закликаємо президента накласти вето на цей законопроект і не створювати зайвої напруги в армії. Якщо ж його підпишуть, я обіцяю, що зроблю все, щоб цей бумеранг повернувся до тих, хто несе реальну відповідальність. Командної відповідальності в армії ще ніхто не скасовував, чи не так, панове офіцери?

[ + – ] Скрін твіттера Павла Вишебаби, де він описує реакцію ЗСУ на ухвалення ВР законопроекту 8272 Фото: Twitter/@vyshebaba

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