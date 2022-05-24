Розстріл скасовується. Хто винен у створенні вбивчого законопроєкту щодо військовослужбовців

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Законопроєкт 7351 "про розстріл військовослужбовців" уже відкликано з парламенту. Так, сталося це після того, як протягом двох днів ми піднімали і ставили на вуха всіх, хто може вплинути на цей скажений принтер у вигляді окремих депутатів і депутаток оборонного комітету. Публічність інформації ми відкладали насамкінець вимушеної адвокаційної кампанії, бо ми, на відміну від авторів законопроєкту, дбаємо про національні інтереси і думаємо про наслідки.

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Так, правильна реакція влади на помилку — це добре. Хоча, звісно, краще, щоб цих помилок не було взагалі. Але маю низку питань. Про них нижче.

Хто пропустив — проєкт 7351 передбачав виключення із чинної норми Статуту внутрішньої служби ЗСУ обмежувальної умови щодо застосування зброї начальниками проти підлеглих військовослужбовців, "при цьому не заподіюючи смерті військовослужбовцю".

Бачу, багато хто пише, що це лише формальність, мовляв, український офіцер ніколи не вбиватиме своїх підлеглих. Знаєте, це дуже шкідливий міф. Я особисто знаю кількох командирів, які в критичній ситуації навіть бровою не поведуть. І повірте, деякі з них — дуже ефективні командири і користуються, так би мовити, попитом у командування.

Армія має бути побудована на лідерстві, авторитеті та повазі до командира, а не на силі.

Але суть змін, які ще не сталися з українською армією, але обов'язково стануться і які її раз і назавжди відріжуть від совкового минулого, — це те, що армія має бути побудована на лідерстві, авторитеті і повазі до командира. А не на силі. Про це ми з вами говорили тут десятки разів і ще говоритимемо, але не зараз.

Цей законопроєкт пройшов розгляд оборонного комітету ВР без зауважень. Взагалі. А внесла його на розгляд голова підкомітету із запровадження цінностей і стандартів НАТО. Не писатиму вам про те, що нічого спільного ні з натовськими, ні з загальнолюдськими цінностями ця творчість не має. Це вам просто ремарка до якості роботи парламенту під час воєнного стану. І це стосується всіх фракцій.

Сам факт цієї ідеї дуже деморалізує українських військових. Особливо тих, хто до лав військ став зовсім недавно. А ще більше — їхніх рідних, які на межі нервового зриву. Молодці, підлили масла.

Так, проєкт відкликано. Але сам факт цієї ідеї, по-перше, абсолютно відповідає фейкам, які постійно поширює російська пропаганда про Збройні сили, по-друге, сильно деморалізує українських військових. Особливо тих, хто до лав війська став зовсім нещодавно і без того в шоці від армійських буднів. А ще більше — їхніх рідних, які й без того на межі нервового зриву. Молодці, підлили масла.

Законотворчість окремих осіб останнього часу має своє коріння. Це коріння простягається до тих, кому дуже кортить, я би сказала, свербить останнім часом монополізувати оборонну сферу під себе. А якщо ще глибше копнути — то це наслідок фаворитизму на Банковій, коли окремим "любімчікам" надто довго сходять з рук всі пустощі. І якщо навіть така близька загроза захоплення ворогом самого Президента не принесла йому розуміння, що сфера безпеки і оборони — це не жарти, нею повинні займатися професіонали, то я вже не знаю, що тут допоможе.

Джерело.

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