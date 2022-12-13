Це майбутнє українського ВПК: реактивні системи залпового вогню "Вільха"

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Саме високоточний (відхилення від цілі не більше від 7 метрів) та далекобійний (дальність ураження до 130 км) реактивний снаряд "Вільха" першим став спалювати російських окупантів, але, на жаль… На жаль, кількість випущених цих боєприпасів не дозволяла їх використовувати в режимі 24 /7.

З усім тим, саме з огляду на досягнення нашого ВПК та з наочним прикладом західних технологій М142/М270, ми зможемо збудувати повоєнне майбутнє українських реактивних систем залпового вогню.

Якщо порівнювати з основними конкурентами "Вільхи" на пострадянському просторі, то Україна, не ставши винаходити велосипеда, удосконалила наявні для "Смерчів" реактивні снаряди, які отримали назву "Вільха". На відміну від стандартних снарядів, ці, крім коригованого управління, мають систему автокорекції, в основі якої інерційний принцип з коригуванням супутникової системи навігації, такий як GPS. Це дозволило довести точність відхилення ракети від цілі не більше за 5-7 м, що відносить "Вільху" до високоточної зброї.

Примітно й те, що керування польотом здійснюється не лише за допомогою "керм", але за газоструминним принципом, що здебільшого притаманне ракетам ОТРК, а в РСЗВ практично не застосовується.

В іншому ж, по сухих ТТХ ми маємо дальність ураження цілей на відстані до 130 км з можливістю збільшення дальності до 170 км. Висота траєкторії польоту "Вільхи" теж досить цікава характеристика, оскільки, за деякими даними, вона може перевищувати 20 км, що дозволяє можливість подальшого розвитку проєкту як або з супутньою функцією ЗРК.

Конкурентом "Вільхи" в цій категорії є російська 300-мм ракета 9М542 "Торнадо-С". Однак у вічі відразу ж впадає низка відмінностей, які явно не на користь новітньої російської розробки.

Так, "Торнадо-С" має дальність ураження цілей до 120 км, так само як і "Вільха", але разом з тим така дальність досягається внаслідок зменшення маси бойової частини ракети до 150 кг (170 кг у "Вільхи") та збільшенням її масогабаритних показників — довжина 7,6 м (7 м "Вільха") та маса 820 кг (800 кг "Вільха").

Питання виникають і до точності цієї модифікації ракет, оскільки керування її польотом стандартне — газодинамічний, а як корекція використовується лише супутникова система ГЛОНАСС, яка, як відомо, не тішить особливою надійністю та стабільністю роботи.

На противагу російським та українським модернізаціям ракет РСЗВ "Смерч" Білорусь пішла своїм особливим шляхом і в кооперації з китайськими друзями створила РСЗВ "Полонез".

По суті, реактивна система залпового вогню — це білоруське шасі МЗКТ-7930, на яке встановлено китайську ПУ для 301-мм ракет А-200. Ракет, які мають дальність ураження цілей від 50 до 200 км, мають інерційну систему наведення, яка також коригується за допомогою супутникової навігації, але все ж таки має допустиме відхилення до 30 м. Крім того, ПУ "Полонез" відрізняється від стандартної ПУ "Смерч" тим що має лише 8 ракет замість 12.

Маса бойової частини А-200 з урахуванням дальності польоту варіюється від 150 до 100 кг. Тобто ракета жертвує руйнівним потенціалом для дальності. Водночас навіть за максимальної БЧ вона спочатку поступається не лише українській ракеті, а й російській, що має таку ж БЧ, але у використанні на значно більшу відстань.

У перспективі саме закладені у "Вільсі" принципи дозволили створити аналогічні високоточні, далекобійні боєприпаси не лише для 300-мм "Смерчу", а й для 220-мм "Урагану" та 122-мм БМ-21 "Град". І, можливо, саме у цьому напрямі полягатиме подальший розвиток нашого повоєнного ВПК.

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