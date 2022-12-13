Это будущее украинского ВПК: реактивные системы залпового огня "Ольха"

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Именно высокоточный (отклонение от цели не более 7 метров) и дальнобойный (дальность поражения до 130 км) реактивный снаряд "Ольха" первым стал изжигать российских оккупантов, но, к сожалению… К сожалению, количество выпущенных этих боеприпасов не позволяло их использовать в режиме 24/7.

Тем не менее именно с оглядкой на достижения нашего ВПК и с наглядным примером западных технологий М142/М270, мы сможем выстроить послевоенное будущее украинских реактивных системы залпового огня.

Если сравнивать с основными конкурентами "Ольхи" на постсоветском пространстве, то Украина, не став изобретать велосипед, усовершенствовала имеющиеся для "Смерчей" реактивные снаряды, получившие название "Ольха". В отличие от стандартных снарядов, эти, помимо корректируемого управления, имеют систему автокоррекции, в основе которой инерционный принцип с корректировкой по спутниковой системе навигации, такой как GPS. Это позволило довести точность отклонение ракеты от цели не более 5-7 м, что относит "Ольху" к высокоточному оружию.

Примечательно и то, что управление полетом осуществляется не только при помощи "рулей", но по газоструйному принципу, что в основном присуще ракетам ОТРК, а в РСЗО практически не применяется.

В остальном же, по сухим ТТХ мы имеем дальность поражения целей на расстоянии до 130 км с возможностью увеличения дальности до 170 км. Высота траектории полета "Ольхи" тоже довольно интересная характеристика, поскольку, по некоторым данным, она может превышать 20 км, что допускает возможность дальнейшего развития проекта в качестве либо с сопутствующей функцией ЗРК.

Конкурентом же "Ольхи" в данной категории является российская 300-мм ракета 9М542 "Торнадо-С". Однако в глаза сразу же бросается ряд отличий, которые явно не в пользу новейшей российской разработке.

Так, "Торнадо-С" обладает дальностью поражения целей до 120 км, равно как и "Ольха", но при этом такая дальность достигается за счет уменьшения массы боевой части ракеты до 150 кг (170 кг у "Ольхи") и увеличением ее массогабаритных показателей — длина 7,6 м (7 м "Ольха") и масса 820 кг (800 кг "Ольха").

Вопросы возникают и к точности данной модификации ракет, поскольку управление ее полетом стандартное — газодинамическое, а в качестве коррекции используется исключительно спутниковая система ГЛОНАСС, которая, как известно, не радует особой надежностью и стабильностью работы.

В противовес российским и украинским модернизациям ракет РСЗО "Смерч" Беларусь пошла своим, особым путем и в кооперации с китайскими друзьями создала РСЗО "Полонез".

По сути, данная реактивная система залпового огня — это белорусское шасси МЗКТ-7930, на которое установлена китайская ПУ для 301-мм ракет А-200. Ракет, которые обладают дальностью поражения целей от 50 до 200 км, имеют инерциальную систему наведения, которая также корректируется посредством спутниковой навигации, но все же обладает допустимым отклонением до 30 м. Кроме того, ПУ "Полонез" отличается от стандартной ПУ "Смерч" тем, что имеет лишь 8 ракет вместо 12.

Также стоит отметить то, что масса боевой части А-200 с учетом дальности полета варьируется от 150 до 100 кг. То есть ракета жертвует разрушительным потенциал в угоду дальности. При этом даже при максимальной БЧ она изначально уступает не только украинской ракете, но и российской, обладающей такой же БЧ, но при использовании на куда большее расстояние.

В перспективе именно заложенные в "Ольхе" принципы позволили создать аналогичные высокоточные, дальнобойные боеприпасы не только для 300-мм "Смерча", но и для 220-мм "Урагана" и 122-мм БМ-21 "Град". И, возможно, именно в этом направлении будет заключаться дальнейшее развитие нашего послевоенного ВПК.

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