Как глупость и тупость одних перекрывается героизмом и кровью других

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24 февраля я установила у себя режим самоцензуры по военным преступлениям и нарушению прав военнослужащих. Так же поступили другие мои коллеги. В какой-то момент моральный дух армии и ее авторитет в обществе был самым высоким приоритетом. Но военное командование традиционно не имеет чувствительности к таким вещам, им кажется, если они не слышат критики, они схватили Бога за бороду.

Значит ли наша самоцензура, что мы не видим бездумных отправок на верную смерть целых подразделений бездарными командирами?

Значит ли это, что мы не видим попытки закрыть дыры на передовой мобилизованными без предоставления им соответствующего вооружения и артприкрытия, без должной подготовки?

Значит ли это, что мы не видим, как отдельные командиры стремятся к наградам и должностям ценой сотен жизней?

Или мы не видим, как нивелировалась ценность человеческой жизни для многих офицеров? Не видим внутренних разборок или попытки избавиться от свидетелей предыдущих просчетов командования, отправив их в сам ад?

А главное — мы очень хорошо видим, как тех, кто спасся сам и вывел побратимов живыми из мясорубки, пытаются сделать трусами, предателями и дезертирами. Переводя ответственность командиров за провальные операции на тех, кто на передке.

Это не новая история. Вспомните 2014, когда уничтожили 51 бригаду и обвинили ее командира в предательстве. Запятнали имя Офицера, пока не нашли его тело и подтвердили, что он героически погиб.офицер

К сожалению, с тех пор не сделаны выводы. Глупость и тупость одних перекрывается героизмом и кровью других. Только вот погибшие за себя не скажут. И не опровергнут ложь.

Вчера Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект 8271. Там много глупостей, но самая большая — это усиление уголовной ответственности военнослужащих за совершение военных преступлений и лишение их права на справедливый суд.

Этот законопроект активно продавливал Генштаб. Почему? Причины я описала выше. Это попытка переложить ответственность с высшего командования на низший офицерский и рядовой личный состав.

Мы призываем президента ветировать этот законопроект и не создавать лишнего напряжения в армии. Если же он будет подписан, я обещаю, что сделаю все, чтобы этот бумеранг вернулся к тем, кто несет реальную ответственность. Командной ответственности в армии еще никто не отменял, не правда ли, господа офицеры?

[ + – ] Скрин твиттера Павла Вышебабы, где он описывает реакцию ВСУ на принятие ВР законопроекта 8272 Фото: Twitter/@vyshebaba

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