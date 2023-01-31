"Сделать Америку великой": Пригожин пригласил в ЧВК "Вагнер" граждан США (видео)

Американским военнослужащим в пропагандистском ролике предлагают вступить в ряды "вагнеровцев", чтобы бороться со злом. В роли "зла" выступают "кучки семей, возомнивших себя земными богами".

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Частная военная компания "Вагнер" записала пафосный пропагандистский ролик, в котором призвала граждан США вступить в их ряды, чтобы "помочь победить зло". Видео опубликовал в Telegram владелец ЧВК Евгений Пригожин.

В видео использованы кадры с американскими военнослужащими, военными российской регулярной армии и наемниками "Вагнера", которые тренируются на фоне мотивирующей музыки и участвуют в боевых действиях. Также на кадрах промелькнул и сам Пригожин.

Голос за кадром на английском языке назвал цели наемников — пропагандисты утверждают, что те, кто вступит в ЧВК будут сражаться против "кучки семей, возомнивших себя земными богами", которые убивали мирных людей и разрушали государства.

"Ты мечтал сделать многое, чтобы Америка снова стала великой? Если ты настоящий патриот той самой, будущей великой Америки, вступай в ряды воинов России. Помогай победить зло, иначе будет поздно для всех", — призывают пропагандисты.

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В заключение ролика показан ядерный взрыв и его последствия с намеком на начало третьей мировой войны с применением ядерного вооружения.

Отметим, что политический тезис о "великой Америки" активно разгонялся Дональдом Трампом во время президентской кампании в США 2016 года. Слова Make America Great Again можно перевести как "Вернем Америке былое величие". При этом Трамп зарегистрировал лозунг в качестве торговой марки еще в 2012 году и использовал его до президентских выборов, надевая кепки с надписью на собственных выступлениях.

[ + – ] Дональд Трамп в кепке с надписью - "Вернем Америке былое величие"

Напомним, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил бывшему главарю боевиков "ДНР" Игорю Гиркину повоевать в Украине в рядах "вагнеровцев". Однако тот отказался от предложения, написав в Telegram, что выступление Пригожина, в котором "прозвучал поток откровенной лжи" в адрес Стрелкова полностью исключает возможность его участия в данной ЧВК.

Бывший наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев 30 января в интервью CNN рассказал, что наемников, которые отказываются идти в бой расстреливали на глазах у других боевиков. Затем их сразу же хоронили в окопах, вырытых новобранцами.