"Зробити Америку великою": Пригожин запросив до ПВК "Вагнер" громадян США (відео)

Американським військовослужбовцям у пропагандистському ролику пропонують вступити до лав "вагнерівців", щоб боротися зі злом. У ролі "зла" виступають "купки сімей, що уявили себе земними богами".

Related video

Приватна військова компанія "Вагнер" записала пафосний пропагандистський ролик, у якому закликала громадян США вступити до їхніх лав, щоб "допомогти перемогти зло". Відео опублікував у Telegram власник ПВК Євген Пригожин.

У відео використані кадри з американськими військовослужбовцями, військовими російської регулярної армії та найманцями "Вагнера", які тренуються на тлі мотивуючої музики та беруть участь у бойових діях. Також на кадрах промайнув і сам Пригожин.

Голос за кадром англійською мовою назвав цілі найманців — пропагандисти стверджують, що ті, хто вступить до ПВК боротимуться проти "купки сімей, які уявили себе земними богами", які вбивали мирних людей і руйнували держави.

"Ти мріяв зробити багато, щоб Америка знову стала великою? Якщо ти справжній патріот тієї самої, майбутньої великої Америки, вступай до лав воїнів Росії. Допомагай перемогти зло, інакше буде пізно для всіх", — закликають пропагандисти.

Важливо

Путін поставив завдання Пригожину: чому саме ПВК Вагнера штурмує Бахмут і Соледар

На закінчення ролика показаний ядерний вибух і його наслідки з натяком початку третьої світової війни із застосуванням ядерного озброєння.

Зазначимо, що політична теза про "велику Америку" активно розганялася Дональдом Трампом під час президентської кампанії в США 2016 року. Слова Make America Great Again можна перекласти як "Поверніть Америці колишню велич". При цьому Трамп зареєстрував гасло як торгову марку ще у 2012 році і використав його до президентських виборів, одягаючи кепки з написом на власних виступах.

[ + – ] Дональд Трамп у кепці з написом — "Поверніть Америці колишню велич"

Нагадаємо, керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував колишньому ватажку бойовиків "ДНР" Ігорю Гіркіну повоювати в Україні в лавах "вагнерівців". Однак той відмовився від пропозиції, написавши в Telegram, що виступ Пригожина, в якому "прозвучав потік відвертої брехні" на адресу Стрєлкова, повністю виключає можливість його участі в даній ПВК.

Колишній найманець ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв 30 січня в інтерв'ю CNN розповів, що найманців, які відмовляються йти в бій, розстрілювали на очах у інших бойовиків. Потім їх одразу ж ховали в окопах, виритих новобранцями.