Тих, хто відмовився воювати в ПВК "Вагнер", розстрілюють перед новобранцями, — найманець-втікач (відео)

За словами Андрія Медведєва, який зараз ховається в Норвегії, групу "відмовників" вишикували в ряд, вивели двох із них, і вбили на очах у новоприбулих. Загиблих тут же поховали у викопаних новобранцями окопах.

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Жорстоке ставлення у лавах ПВК "Вагнер" підштовхнуло до дезертирства командира бригади найманців Андрія Медведєва. "Вагнерівці", що вирушають у бій, діють без будь-якої стратегії, плани складаються на ходу, ніхто не знає, куди йти, а за відмову воювати розстрілюють. Про це колишній найманець розповів в інтерв'ю CNN, опублікованому 30 січня.

За словами Медведєва, тих, хто відмовився йти в бій, вишиковували в ряд і розстрілювали на очах у новобранців. Виводили двох ув'язнених, які не хотіли воювати, та вбивали перед групою інших. Потім їх одразу ж ховали в окопах, виритих новобранцями.

[ + – ] Колишній найманець ПВК "Вагнер" — про війну в Україні

Незалежних підтверджень цим словам все ж таки немає. У ПВК "Вагнер" не коментували інтерв'ю свого колишнього найманця. Однак власник групи Євген Пригожин раніше заявляв, що Медведєв належав до співробітників ПВК, і що його слід притягти до відповідальності за спроби "жорстокого поводження з полоненими".

26-річний найманець раніше служив у російській армії, а лави ПВК "Вагнер" поповнив як доброволець. В Україну він потрапив через 10 днів після підписання контракту у липні 2021 року. Він був дислокований неподалік Бахмута.

За словами Медведєва, він безпосередньо звітував перед засновниками групи — Дмитром Уткіним та олігархом Євгеном Пригожиним.

Останнього він називає не інакше як "дияволом".

"Якби він був російським героєм, він би взяв автомат і бігав би разом із солдатами", — сказав найманець, який зараз шукає притулок у норвезькому Осло. За його словами, він використав фальшиве журналістське посвідчення, йому щонайменше десять разів вдавалося уникнути арешту і "ухилятися від російських куль", а кордон він перетнув у білій маскувальній формі по замерзлому озеру.

За словами Медведєва, ПВК "Вагнер" не має будь-якої стратегії, а плани складаються на ходу.

Через кілька днів перебування на фронті в Україні, побачивши, як війська перетворюються на гарматне м'ясо, він зрозумів, що не хоче повертатися.

Під його командуванням спочатку було близько десяти осіб, надалі ця кількість зросла після того, як ув'язненим дозволили брати участь у війні.

"Було все більше мертвих тіл, і все більше прибувало новобранців. Наприкінці під моїм командуванням було вже багато людей, і я вже не міг їх підрахувати. Це був безперервний кругообіг: більше мертвих тіл більше в'язнів, більше мертвих тіл більше в'язнів", — пояснив він.

Офіційно було заявлено, що сім'ям загиблих мають виплачувати по 5 млн. рублів (71 тисяча доларів). Але насправді "ніхто не хотів платити такі гроші". За словами Медведєва, багато загиблих в Україні значилися як "зниклі безвісти".

"Знаєте, я був свідком мужності з обох боків, і з української, і з боку наших хлопців теж... я хочу, щоби це знали", — сказав він.

Своєю історією він ділиться для того, щоб притягти до відповідальності Пригожина та російського президента Володимира Путіна.

За його словами, рано чи пізно пропаганда в Росії перестане працювати, люди повстануть і прийдуть нові лідери.

На питання про те, чи не боїться він, що з ним вчинять як із ув'язненим Євгеном Нужиним, якого стратили з використанням кувалди, Медведєв сказав, що смерть Нужина також підштовхнула його від'їзду.

Нагадаємо, що, за інформацією CNN, ЗСУ в районі Бахмута покладаються на радянські танки, поки не прибуде підкріплення від Заходу.

Раніше Фокус повідомляв, що за даними аналітиків ISW від 30 січня, Росія готується до неминучого наступу в Україні в найближчі місяці.