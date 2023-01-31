Отказавшихся воевать в ЧВК "Вагнер" расстреливают перед новобранцами, — беглый наемник (видео)

По словам Андрея Медведева, который сейчас скрывается в Норвегии, группу "отказников" выстроили в ряд, вывели двух из них и убили на глазах у новоприбывших. Погибших тут же похоронили в вырытых новобранцами окопах.

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Жестокое обращение в рядах ЧВК "Вагнер" подтолкнуло к дезертирству командира бригады наемников Андрея Медведева. Отправляющиеся в бой "вагнеровцы" действуют без какой-либо стратегии, планы составляются на ходу, никто не знает, куда идти, а за отказ воевать расстреливают. Об этом бывший наемник рассказал в интервью CNN, опубликованном 30 января.

По словам Медведева, отказавшихся идти в бой выстраивали в ряд и расстреливали на глазах у новобранцев. Выводили двух заключенных, которые не хотели воевать, и убивали перед группой других. Затем их сразу же хоронили в окопах, вырытых новобранцами.

[ + – ] Бывший наемник ЧВК "Вагнер" — о войне в Украине

Независимых подтверждений этим словам все же нет. В ЧВК "Вагнер" не комментировали интервью своего бывшего наемника. Однако владелец группы Евгений Пригожин прежде заявлял, что Медведев числился среди сотрудников ЧВК, и что его следует привлечь к ответственности за попытки "жестокого обращения с пленными".

26-летний наемник прежде служил в российской армии, а ряды ЧВК "Вагнер" пополнил как доброволец. В Украину он попал спустя 10 дней после подписания контракта в июле 2021 года. Он был дислоцирован недалеко от Бахмута.

По словам Медведева, он непосредственно отчитывался перед основателями группы — Дмитрием Уткиным и олигархом Евгением Пригожиным.

Последнего он называет не иначе как "дьяволом".

"Если бы он был русским героем, он бы взял автомат и бегал бы вместе с солдатами", — сказал наемник, который сейчас ищет убежище в норвежском Осло. По его словам, он использовал фальшивое журналистское удостоверение, ему по меньшей мере десять раз удавалось избежать ареста и "уворачиваться от российских пуль", а границу он пересек в белой маскировочной форме по замерзшему озеру.

По словам Медведева, у ЧВК "Вагнер" нет какой-либо стратегии, а планы составляются на ходу.

Уже спустя несколько дней пребывания на фронте в Украине, увидев, как войска превращаются в пушечное мясо, он понял, что не хочет возвращаться.

Под его командованием вначале было около десяти человек, в дальнейшем это количество выросло после того, как заключенным разрешили участвовать в войне.

"Было все больше мертвых тел, и все больше прибывало новобранцев. В конце под моим командованием было уже много людей, и я уже не мог их подсчитать. Это был беспрерывный круговорот: больше мертвых тел — больше заключенных, больше мертвых тел — больше заключенных", — пояснил он.

Официально было заявлено, что семьям погибших должны выплачивать по 5 млн рублей (71 тысяча долларов). Но в реальности "никто не хотел платить такие деньги". По словам Медведева, многие погибшие в Украине числились как "пропавшие без вести".

"Знаете, я был свидетелем мужества с обеих сторон, и с украинской, и со стороны наших парней тоже… я хочу, чтобы это знали", — сказал он.

Своей историей он делиться для того, чтобы привлечь к ответственности Пригожина и российского президента Владимира Путина.

По его словам, рано или поздно пропаганда в России перестанет работать, люди восстанут, и придут новые лидеры.

На вопрос о том, не боится ли он, что с ним поступят как с заключенным Евгением Нужиным, которого казнили с использованиям кувалды, Медведев сказал, что смерть Нужина также подтолкнула его отъезду.

Напомним, что, по информации CNN, ВСУ в районе Бахмута полагаются на советские танки, пока не прибудет подкрепление от Запада.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным аналитиков ISW, Россия готовится к неизбежному наступлению в Украине в ближайшие месяцы. Об этом говорится в сводке за 30 января.