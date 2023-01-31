"В ближайшие месяцы": Россия готовится к неизбежному наступлению в Украине, – ISW

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что РФ настроена на мирные переговоры с украинской стороной.

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Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, готовятся к наступлению в Украине в течение ближайших месяцев. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 30 января.

"Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW о том, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным планом действий", — говорится в источнике.

Аналитики упомянули о заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, согласно которому ничто не указывает на то, что в Москве готовятся к мирным переговорам с Киевом.

Столтенберг также отметил увеличение масштабов военного производства на территории России, а также снабжение оружием ВС РФ такими странами как Иран и КНДР. По мнению генсека, президент РФ Владимир Путин продолжает ставить максималистские цели касательно войны в Украине.

Согласно прогнозу аналитиков, Вооруженные силы России работают над созданием условий для наступления, предположительно в Луганской области. В подтверждение своим словам авторы отчета также приводят данные главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочко об усилении группировки российских войск на Донбассе.

Напомним, что в отчете ISW от 28 января шла речь о том, что целью наступательных операций российской армии может стать полный захват Луганской и Донецкой областей. Аналитики считают, что ВС РФ хотят рассредоточить украинские войска и создать условия для наступления на западе Луганской области.

Фокус также писал о том, что о возможном большом наступлении ВС РФ в Украине высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, российские войска пытаются накопить силы для продвижения вглубь наших территорий.

Еще мы сообщали, что по согласно заявлению главнокомандующего вооруженными силами Литвы Вальдемараса Рупшиса от 30 января, Российская Федерация перешла к тотальной войне с Украиной, в которой ключевую роль играют логистика и обеспечение.