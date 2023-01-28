"Нужны достижения к годовщине": РФ готовит крупное наступление к 24 февраля, — Данилов

Россияне понимают, что у них нет шансов выиграть войну против Украины, но все равно накапливают силы, чтобы захватить Донбасс.

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Россия готовится к новому крупному наступлению в Украине к 24 февраля, годовщине полномасштабного вторжения. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов раскрыл подробности в эфире "Радио Свобода".

По его словам, российские войска пытаются максимально активизировать и накапливают силы для продвижение вглубь Украины, хотя уже понимают, что их шансы выиграть войну равны нулю. В Киеве понимают, в каких районах могут развернуться боевые действия и готовятся к обороне.

"Это же люди из "совка", и они считают, что к годовщине должны иметь какие-то достижения", — подчеркнул Алексей Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что в первую очередь, ВС РФ стремятся полностью захватить Донецкую и Луганскую области, выйдя на их административные границы. Кроме того, оккупанты уже неделю ведут разведку, исследуя оборонные возможности ВСУ на Запорожском направлении.

Накануне появилась информация, что президент РФ Владимир Путин готовит новое наступление в Украине, чтобы вернуть инициативу в свои руки. Он может ужесточить атаки в феврале и марте, а ближайшей весной — объявить новую волну мобилизации. Таким образом лидер страны-агрессора попытается надавить на Украину и ее союзников, подталкивая к переговорам.

Аналитики ISW предположили, что ВС РФ планируют большую боевую операцию в Луганской или Донецкой области. Кроме того, россияне наносят удары в Запорожской области с целью рассредоточить силы ВСУ.

В то же время разведка Великобритании заявила, что Россия врет об успешном наступлении на Орехов и Угледар. По данным британских военных, россияне наносят локальные удары по позициям ВСУ, но пока не сумели добиться значительных успехов на этих направлениях.