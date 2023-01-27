Россияне врут об успешном наступлении на Орехов и Угледар, — разведка Британии (фото)

Ведомство не исключает, что российские войска могли вести локальные атаки на этих направлениях, но командование намеренно распространяет дезинформацию, пытаясь внушить, что операция ВС РФ успешно продолжается.

Related video

Российские СМИ врут о тактическом успехе ВС РФ в районе Орехова и Угледара, где продолжаются ожесточенные боевые действия. Об этом говорится в свежем отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 27 января.

Ведомство отмечает, что в течение последних шести дней в российском информационном пространстве стали чаще появляться сведения о том, что ВС РФ якобы добились серьезного успеха на фронте, прорвав оборону Вооруженных сил Украины в районе Орехова и Угледара — Запорожской и Донецкой областей соответственно.

Военная разведка не исключает, что российские войска на указанных направлениях могли вести локальные атаки, штурмуя позиции ВСУ. Однако союзники сомневаются, что ВС РФ смогли добиться тактического успеха возле Орехова и Угледара.

"Существует реальная возможность того, что российские военные источники намеренно распространяют дезинформацию, пытаясь создать впечатление, что российская операция продолжает развиваться", — добавили в военной разведке Великобритании, комментируя возобновление наступательных действий ВС РФ.

[ + – ] Британская разведка сомневается в успехе ВС РФ возле Угледара и Орехова [ + – ] Британская разведка сомневается в успехе ВС РФ возле Угледара и Орехова

Напомним, что еще в конце декабря командование Восточной группировки войск ВСУ сообщало о переброске в район Угледара бойцов ЧВК "Патриот", которую связывают с главой Министерства обороны России Сергеем Шойгу.

Несколькими днями ранее Институт изучения войны ISW комментировал возобновление активных боевых действий в западной части Донецкой области. Аналитики пришли к выводу, что командование ВС РФ и российские источники врут, утверждая о массированном наступлении на Угледар.

Министерство обороны Украины, в свою очередь, 25 января комментировало ситуацию в Бахмуте и Угледаре. По информации командования, интенсивность боевых действий на указанных направлениях выросла, поскольку ВС РФ усиливают давление на прифронтовые города, пытаясь прорвать оборону ВСУ.