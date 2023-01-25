"Потеряли слишком много": оккупанты врут о наступлении на Угледар, — ISW

По словам аналитиков, нет никаких подтверждений того, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ начала наступление на город. Еще в ноябре 2022 она понесла большие потери.

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Российские военные попытались создать "позитивный нарратив", начав говорить о наступлении на Угледар, Донецкая область. Эта информационная операция проводилась потому что оккупанты не имеют успехов под Бахмутом. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете сказано, что российская пропаганда массово начала распространять информацию о том, что 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ якобы смогла прорвать оборону Украины у Угледара, а также продвинуться севернее Павловки.

Однако аналитики ISW отметили, что не смогли зафиксировать каких-либо подтверждений того, что российские войска начали локальное наступление в районе Угледара. Предполагается, что пропагандисты пытаются распространить информацию о локальном наступлении, чтобы отвлечь внимание от того, что ВС РФ не имеют успехов на Бахмутском направлении.

Более того, по словам экспертов, признаков того, что россияне снова начали наступление на юго-западе Донецкой области – нет, так как они потратили слишком много сил еще в ноябре, понеся большие потери.

"155-я бригада морской пехоты ранее сильно деградировала в ходе наступательных операций в районе Угледара в ноябре 2022 г. и вряд ли сможет возобновить новое наступление на этом участке фронта", — сказано в сообщении.

По словам аналитиков, даже если российские войска действительно предпринимают попытки наступления на Угледар, то это ни к чему не приведет.

Ранее Фокус писал, что ВСУ уничтожили казарму российских войск в Мариуполе. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, за 24 января ВСУ дважды ударили по оккупантах в захваченном городе: утром и вечером.

Также в ЦНС заявили, что Россия хочет мобилизовать на войну депортированных украинцев. С этой целью, утверждают в центре, Россия накануне проводила принудительную паспортизацию украинцев на оккупированных территориях.

Еще напомним, что журналисты CNN заявили, что Запад советует Киеву переключить внимание с Бахмута. Так, украинские силы обороны сейчас должны сократить потери в Бахмуте и готовиться к контрнаступлению на юге с использованием новой западной техники, считают союзники Украины.