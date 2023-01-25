"Втратили занадто багато": окупанти брешуть про наступ на Вугледар, — ISW

За словами аналітиків, немає жодних підтверджень того, що 155-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ почала наступ на місто. Ще в листопаді 2022 року вона зазнала великих втрат.

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Російські військові спробували створити "позитивний наратив", почавши говорити про наступ на Вугледар, Донецька область. Ця інформаційна операція проводилася тому, що окупанти не мають успіхів під Бахмутом. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті сказано, що російська пропаганда масово почала поширювати інформацію про те, що 155-а бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ нібито змогла прорвати оборону України у Вугледара, а також просунутися на північ від Павлівки.

Проте аналітики ISW зазначили, що не змогли зафіксувати жодних підтверджень того, що російські війська розпочали локальний наступ у районі Вугледару. Передбачається, що пропагандисти намагаються поширити інформацію про локальний наступ, щоб відвернути увагу від того, що ЗС РФ не має успіхів на Бахмутському напрямку.

Щобільше, за словами експертів, ознак того, що росіяни знову почали наступ на південному заході Донецької області – ні, оскільки вони витратили надто багато сил ще в листопаді, зазнавши великих втрат.

"155-а бригада морської піхоти раніше сильно деградувала в ході наступальних операцій у районі Вугледару у листопаді 2022 р. і навряд чи зможе відновити новий наступ на цій ділянці фронту", — сказано в повідомленні.

За словами аналітиків, навіть якщо російські війська справді роблять спроби наступу на Вугледар, то це ні до чого не приведе.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ знищили казарму російських військ у Маріуполі. За словами радника мера міста Петра Андрющенка, за 24 січня ЗСУ двічі вдарили по окупантах у захопленому місті: вранці та ввечері.

Також у ЦНС заявили, що Росія хоче мобілізувати на війну депортованих українців. З цією метою, стверджують у центрі, напередодні Росія проводила примусову паспортизацію українців на окупованих територіях.

Ще нагадаємо, що журналісти CNN заявили, що Захід радить Києву переключити увагу з Бахмута. Так, українські сили оборони мають скоротити втрати в Бахмуті і готуватися до контрнаступу на півдні з використанням нової західної техніки, вважають союзники України.